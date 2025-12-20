走幾步就有員警！ 北車地下街「增」見警率 盼旅客安心

兩兩一組的警察在北車地下街穿梭。（圖／東森新聞）





張文隨機傷人案，第一時間大家最震驚的是台北車站M7和M8出口一帶，張文四處丟煙霧彈，其中一名余姓男子挺身而出卻命喪刀下。事發隔天，現場出現不少人獻花哀悼，見警率也提高，希望人來人往的台北車站，旅客能夠放心。

兩兩一組的警察在北車地下街穿梭，看到有可疑人士就會多看幾眼，甚至上前關切，這跟昔日周末的北車地下街相比氣氛大不同。往常其實總會擠到無法自由穿梭，尤其大條通道會自動分成去向跟來向兩邊，但就在發生張文恐怖攻擊事件後隔日，本該通通是觀光客、旅客，變成走到哪看到警察，走幾步還有警察。

到轉角這一隅也很凝重，民眾前來都是來獻花，大小花束也有單支花，或是瓶裝或鋁箔裝飲料。

回顧前一晚，張文在北車地下街大肆作亂，現場煙霧迷漫，危急時刻，轉角星巴克降下鐵捲門，讓躲在裏頭的顧客都逃過一劫，有人想探頭出去，也被店員及時制止。

而就在隔一天，星巴克照常營業，為了繼續安撫顧客，杯身上通通改成了出入平安，無論冷熱飲都有還加上笑臉跟愛心。另一間連鎖飲料店「御私藏」當時則是盡力協助顧客疏散。

御私藏飲料店店員：「忙到一半，然後突然有聞到很重的一個煙味，想說可能店裡有東西燒焦，昨天到後面的時候就已經有在疏散民眾，就不要靠近那邊，我們自己也沒有特別出去。」

北車地下街商家多，面對這大突發都有所因應，只希望周遭氣氛可以盡快回歸平靜。

