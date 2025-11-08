走廊撞一下起衝突…美高中生校外「輸贏」 竟連開2槍射殺同學

美國佛羅里達州一名15歲高中生雷丁（Jacori Redding）涉嫌開槍射殺16歲同學達馬西（Pinien Dalmacy）。這起校園悲劇起因竟是2人在學校走廊擦撞後的爭執。檢方正尋求以成年人身分對雷丁提出告訴，若被定罪最高恐面臨30年監禁。

佛州發生一起由碰撞演變成槍擊的悲劇。 （示意圖／Pixabay）

根據《紐約郵報》報導，橘郡（Orange County）警長米納（John Mina）在記者會上表示，10月9日，橡樹嶺高中（Oak Ridge High School）的高二生雷丁和達馬西在校內走廊相撞後起口角。雷丁因拒絕向達馬西道歉，雙方便約好在放學後到附近公園「輸贏」。

警方稱，雷丁涉嫌在公園內對被害者連開2槍，隨後逃回學校於食堂落網。警方也在雷丁的背包中，發現了作案槍枝。雷丁預定在12日出庭，法院將舉行聽證會決定他在審判前是否應被關押在監獄中。

米納說，「我為達馬西的家人感到心痛，他們正承受著這難以想像的失去」。他也稱，「我感到憤怒的是，像在高中走廊上碰撞這麼小的事，竟然會導致槍擊」。

當地媒體報導，雷丁在校期間就因與人發生肢體衝突受到至少17次懲處，並有汽車竊盜和無暴力拒捕等前科。警方還發現一則訊息對話，雷丁寫道，他要讓某人以為他們要打架，然後「幹掉」那個人。

達馬西的母親在募款網站中悲痛欲絕寫道，「當我的孩子因為一次小小的走廊碰撞而被奪走生命時，我的人生永遠改變了。以這種方式失去他讓我們全家完全崩潰，看著他的兄弟姐妹為他哭泣，每天重溫那一刻，真是令人難以忍受」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

