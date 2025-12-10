走很多路就不需要運動嗎?【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

每天的步行通勤確實帶來活動量，但身體真正的需求，可以單靠它滿足嗎?

【破除迷思】走很多路就不需要運動嗎？

答案是：錯！走路的運動量沒有想像中這麼大。

原因是......

根據衛生福利部的解答，有固定走路的習慣當然很好，但「走很多路」並不代表真的有做到運動。

要促進健康，通常需要達到中度以上的身體活動強度，像是健走、快走、騎腳踏車等，而且必須每次至少連續 10 分鐘以上、每週累積 150 分鐘，才能有效提升心肺能力、幫助控制體重、並降低慢性病風險。

多數人上班的步行方式若是慢慢走、走走停停，或時間太短，往往只屬於「輕度活動」，不能算進有效運動量。建議可以在日常加入一點「有強度、能持續」的動作，例如：

下班提早一站下車用快走回家

上下樓盡量改走樓梯

午休時間安排 10–15 分鐘的穩定快走

而最容易開始的就是「健走」。

只要記住：抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、腳步穩定往前走，就能把有效運動自然融入生活裡。

