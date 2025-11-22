「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
要活就要動！許多民眾將「每天走1萬步」當作運動標準，希望促進健康，不過國民健康署提醒，「走很多路」不一定等於「有運動到」，若是慢慢走、走走停停，或走不夠久，可能只屬於輕度活動，無法當作運動。
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。
許多人力求每天走1萬步，周靖堯說，這比較偏向鼓勵性質，比起整天躺在家裡，當然還是有稍微活動到，這會刺激自律神經活化，讓心跳加速、呼吸變快。因此，走路可以當作暖身，但仍需要一定強度的運動，才能達到促進健康的效果。
國健署社區健康組也提醒，想要促進健康，需要進行中度以上的身體活動，例如健走、騎腳踏車、快走等，並且每次至少持續10分鐘、每周累積達150分鐘，才能有效提升心肺功能、控制體重、減少慢性病風險。
國健署建議，健走就是很好的運動入門選擇，只要記住口訣「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」，就能輕鬆把運動融入生活中。
另外，可以在日常中加入一些「有強度的活動」，例如下班時提早一站下車，快步走回家，或改走樓梯不搭電梯，這些都是簡單又有效的方式，幫助累積運動量。
周靖堯則提醒，如為身體衰弱族群，或有相關病史如心臟衰竭、肺纖維化、慢性阻塞性肺病、中風等，可能影響體能，因此較不適合做高強度運動，仍鼓勵病人多出門走走，以個人能承擔的強度為限，仍有一定的健康益處。
