走揣・咱的所在：陳澄波特展桃園登場 蘇俊賓盼藝術與知識在圖書館相遇

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市副市長蘇俊賓今（26）日前往桃園市立圖書館總館，出席「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」開幕記者會。蘇副市長表示，桃園作為國立臺灣博物館巡迴特展的首站，具有重要意義。展覽呈現了陳澄波如何像博物學家般，以繪畫跨越藝術與自然界線，透過畫筆深入土地，成功讓藝術與知識在圖書館空間交織相遇。

適逢陳澄波先生130週年誕辰，蘇副市長指出，百年前的知識分子常具備全方位的人文關懷視角。他以植物學家牧野富太郎為例，強調陳澄波同樣是以藝術為起點，走入土地與生活。不論是從科學走向藝術，或是從藝術紀錄科學，這種跨領域的「博物館學精神」正是本次展覽最引人入勝且值得細細探究的核心。

蘇副市長強調，展覽首度走出台博館來到桃園，結合專業資源與圖書館場域，成為推動社會教育的重要媒介。他認為文化力量必須扎根本土、源於對土地的熱情，而圖書館的角色應與時俱進，不再侷限於藏書，而應以親近的方式促成藝術、知識與資訊的跨領域交流。

國立臺灣博物館館長陳登欽說明，本次特展由台博館、陳澄波文化基金會及跨領域學者共策。策展團隊從陳澄波的臺灣風景畫出發，結合太陽、季風與黑潮三大自然元素，並連結北回歸線的地理定位。透過藝術、自然史與歷史的多重觀點，引導觀者從作品中重新定義臺灣在世界地圖上的座標。

展覽主題「走揣（tsáu-tshuē）」在閩南語中象徵「邊走邊尋找」，展現藝術家觀察土地的身影。展場精選了包括《農家》、《展望諸羅城》、《雲海》、《玉山積雪》及《東台灣臨海道路》等8件經典名作，並搭配鹽月桃甫的《黑潮》複製畫，帶領觀眾深入思考人與自然、文化間的深層連結。

本次特展展期自即日起至115年5月24日，期間將規劃 23 場跨領域講座、6 場專家導覽及親子活動。此外，活動更串聯桃園在地獨立書店推出一系列藝術與生態工作坊，期盼市民能走進圖書館與城市角落，持續「走揣」屬於自己的文化所在。(圖：記者劉蘇梅拍攝)