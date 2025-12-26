走揣・咱的所在－陳澄波特展桃園登場 蘇俊賓：讓藝術與知識在圖書館相遇

「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」啟動儀式。





桃園市副市長蘇俊賓26日下午前往桃園市立圖書館總館，出席「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」開幕記者會。蘇俊賓表示，桃園作為國立臺灣博物館策畫巡迴的首站，別具意義。陳澄波先生以繪畫探索世界，宛如百年前的博物學家，成功跨越藝術、自然與知識的疆界，正是本次展覽最引人入勝之處。期待未來市府能與國立臺灣博物館持續深化合作，以畫筆走進土地，讓藝術與知識在圖書館相遇。

陳澄波先生130週年誕辰不僅是台灣美術史的重要里程碑，更是台灣歷史中不可忽視的一頁；其恩師「臺灣美術之父」石川欽一郎影響深遠，使後世得以透過作品回望當年的文化脈絡與時代風貌。蘇俊賓特別提到，100年前的知識分子，多數是全方位人文關懷的視角，他以鍾愛的日本植物學家牧野富太郎為例，指出牧野不僅是臺灣桂竹與愛玉的命名者，同時也是精於繪畫的學者，透過畫筆記錄植物、累積研究知識，展現跨領域精神。陳澄波先生同樣以藝術為起點走入土地與生活，透過畫作與世界展開深度對話。不論是從科學走向藝術，或者是從藝術走向科學，都是非常值得細細探究的博物館學精神，這也是這次展覽最精彩的地方。

蘇副市長致詞。

蘇俊賓指出，本次展覽首次走出國立台灣博物館，首站即選擇桃園，透過台博館的專業資源，整合台灣不同領域的博物資訊，並與藝術相互結合，成為推動社會教育與公共溝通的重要媒介。蘇俊賓強調，無論是科學或藝術，唯有扎根本土，源於對土地的熱情與探索，文化的力量才能穩健且持續地成長。圖書館的角色不應侷限於藏書或單一的教育場域，更應以舒適、親近的方式，促成藝術、知識與資訊的跨界、跨代、跨領域交流。

國立臺灣博物館館長陳登欽指出，「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展由臺博館、陳澄波文化基金會及多位跨領域學者共同策劃。策展團隊從陳澄波遺留的大量臺灣風景畫出發，結合太陽、季風與黑潮三大自然元素，並連結北回歸線的地理定位，透過藝術、自然史與歷史的多重觀察，重新定義臺灣在世界中的座標。

「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」開幕記者會大合影。





桃園市立圖書館表示，陳澄波為日治時期最具代表性的臺籍畫家，更是首位入選帝國美術展覽會的臺灣人。本次展覽以閩南語「走揣（tsáu-tshuē）」象徵「邊走邊尋找」的核心概念，呈現藝術家如博物學家般觀察土地的身影。展場精選《農家》、《展望諸羅城》、《雲海》、《玉山積雪》及《東台灣臨海道路》等8件經典之作，並搭配鹽月桃甫《黑潮》複製畫，引導觀眾思考人與自然、文化的深層連結。

桃園市立圖書館進一步說明，展期自114年12月17日至115年5月24日，期間將規劃23場跨領域講座，邀請天文、地理、藝術等專家進行解讀。此外，還有6場專家導覽與親子活動，並串聯書蜜生活、苔蘚視角、瑯嬛書屋等桃園在地獨立書店，推出一系列藝術與生態工作坊，期盼市民能走進圖書館與城市角落，持續「走揣」屬於自己的文化所在。詳細資訊請洽桃園市立圖書館官網(網址:https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/8655)。包括市府教育局長劉仲成、桃園區公所副區長邱創正、桃園市立圖書館館長施照輝、國立臺灣博物館館長陳登欽等均一同出席。

蘇副市長與開場表演團體華勛國小合唱團合照。





