「走揣」陳澄波特展在桃園 讓藝術與臺灣自然人文對話

國立臺灣博物館策劃的「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」展期在五月結束，突破8萬人次參觀，為了讓更多人欣賞陳澄波的作品，特別移師桃園市立圖書館總館舉辦「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」，展出陳澄波8件畫作，重現影響陳澄波的重要藝術脈絡，也藉此引領觀眾重新思考人與土地、自然與文化之間的連結。

「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」正式開幕，包括桃園市副市長蘇俊賓、桃園市教育局局長劉仲成、國立臺灣博物館館長陳登欽、桃園市立圖書館館長施照輝燈都出席。

本次特展同樣以「走揣」為主題，源自臺灣台語「邊走邊找」之意，象徵陳澄波如同博物學家般四處踏查、以敏銳觀察捕捉生活中的美好，他的作品深情描繪臺灣山川風土、人文情感，臺博館館長陳登欽表示，本檔展覽紀念臺灣重要畫家陳澄波誕辰130周年，與120周年以美術作品為主的策展不同，「走揣」特展結合「北回歸線」、「季風」與「黑潮」3個主題，透過陳澄波的作品，呈現匯聚在臺灣的自然力，並深入探討這些自然現象如何共同塑造了臺灣的生態環境和文化特色，呈現臺灣的物種、臺灣博物研究、歷史、植物採集等，非常值得欣賞。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，陳澄波是臺灣重要藝術家，桃園市圖策劃展覽時，特別以教育推廣的方式重新定位與設計展覽，因此，欣賞〈東台灣臨海道路〉可連結海灣與洋流，〈雲海〉則是認識雲霧繚繞帶，其他的作品呈現臺灣的自然、歷史與地理特色及其衍生的自然科學如黑潮、洋流、季風帶、北回歸線與高山，因此展覽不只是展示畫作，也展示人文與自然教育。

本次展覽展出8件陳澄波的作品如〈北回歸線地標〉、〈農家〉、〈濤聲〉、〈玉山積雪〉、〈山居〉、〈展望諸羅城〉及日本畫家鹽月桃甫的作品《黑潮》複製畫，另外還有陳澄波的手稿複製品，可了解他的創作思路與觀察，除了展覽外，桃園市立圖書館也規劃6場專家導覽、6場永續發展與走讀及8場閱讀推廣活動，並串聯獨立書店設置微型展覽。

「走揣・咱的所在－陳澄波特展在桃園」自即日起到115年5月24日在桃園市立圖書館總館展出，相關活動訊息，可上官網查詢。