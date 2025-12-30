走春不只是踏出家門 悄悄照亮了阿香奶奶的生活與希望

透過走春，阿香奶奶可以重溫出門走走晃晃的微小幸福

曾經，騎著車出門去晃晃、兜風，看風景，是71歲阿香奶奶生活中最期待的小確幸。但兩年前一場意外的車禍，讓這份簡單微小的快樂瞬間嘎然而止。

行動受限的她，不得不長時間待在家中，曾經充滿活力的身影慢慢黯淡下去，憂鬱悄悄蔓延。即使白天房裡亮著燈，但少了外頭的人聲與熱鬧，奶奶的生活彷彿一盞孤單的燈籠，搖曳卻無光。女兒看在眼裡，心疼不已，於是申請了弘道居家服務，希望專業的照顧與陪伴，能為奶奶帶來一絲溫暖與光亮，再次照亮她日漸黯淡的生活。隨著照顧秘書的到來，奶奶的日子變得不一樣了，照顧秘書每天的陪伴、從散步、舒展筋骨到備餐，都讓奶奶備感溫暖，照顧秘書總笑著問：「奶奶～明天想不想換個口味？吃麵還是水餃好呢？」，順著奶奶的喜好並為她準備兼顧營養的餐食，而每天簡單的互動與說笑，也成了奶奶一天中最快樂的時光。

弘道的社工與志工們，帶阿香奶奶到廟裡走春，祈求新年平安健康

去年春節時，我們帶著奶奶一起去廟裡走春。冬日的陽光中，從奶奶特地早起精心梳妝、換上喜愛衣裳的模樣，不難看出她內心的期待。一走進廟裡，香火繚繞，人潮熙攘，但奶奶的眼神卻像孩子般閃亮，她四處張望著，好奇地打量每個角落，嘴角微微上揚，彷彿整個人都被重新點燃。在陪伴與照顧中，奶奶慢慢卸下心防，笑容自然綻放。奶奶心中那被孤單籠罩而遮住的光，正悄悄再次亮起，柔暖地照著她，也照進我們心裡。

走春，不只是踏出家門，而是陪著弱勢獨老迎向嶄新的一年

在過年時出門走春，對多數人來說，或許是理所當然的日常，但對身體病痛、行動受限或長期待在家中缺乏陪伴的社會角落孤老人而言，卻是一件非常不容易的事。 「不是不出門，而是無法出門」是許多長輩藏在心底的嘆息。隨著日子靜靜流逝，他們也逐漸忘了外出的期待，忘了季節變化所帶來的內心悸動與喜悅。弘道老人福利基金會看見長輩的心願，於每年年初推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，其中特別規劃「走春」服務，透過志工與社工的陪伴，帶長輩走出家門，到廟裡走春、鄰里拜年、踩街慶元宵，或是帶長輩前往他們喜愛或懷念的景點，也許是風景區、觀光工廠，或是充滿回憶的老地方，希望透過陪伴出遊，讓長輩有機會走出家門，一起迎接新年，同時感受春天的生氣與陽光。透過走春的活動，不僅僅能讓長輩重溫傳統習俗，感受過年的氣氛，也透過這個溫暖的儀式，帶來心理上的「重新開始」感，提醒著長輩「我們會陪伴著」，也幫助長輩點燃對生活的熱情與期待，帶著希望迎接新的一年。

•邀請您 支持《寒冬助老．刻不容緩》獨居弱勢長輩關懷計畫

•認識更多角落孤老人與《寒冬助老．刻不容緩》計畫



