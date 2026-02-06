走春來十三行博物館「春馬奔騰十三響」 踢踏×馬戲×兒童劇連嗨5天 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新春走春推薦到新北市立十三行博物館，農曆初二至初六（2月18日至2月22日）館方推出春節系列活動「春馬奔騰十三響─踢躂踢、踢躂踢、踢躂踢踏踢躂踢」，以馬年奔騰的熱力為引、海洋文化為景、環境永續為心，把博物館變成一座會跳舞、會發聲的節奏現場。邀請親子與民眾用耳朵追著鼓點、用雙手玩出創意、用腳步走進千年史前與考古故事，在踢踏與歡笑交織的節拍裡，踏響文化走春新節拍！



「馬戲好看─新春鬧熱看表演」邀請Jazzy Dance 爵希藝術帶來動感踢踏舞。(圖/十三行博物館提供)

十三行博物館初二開館後，春節活動期間天天都有亮點！「馬戲好看─新春鬧熱看表演」集結競技扯鈴、街頭打擊、踢踏舞、馬戲雜耍與親子劇場，每日輪番帶來精采互動演出。演出陣容強大，包含曾闖進《中國達人秀》總決賽的「武鈴忍者」鄭湧蒼、擅長將廢棄桶子化為打擊樂器的「巴奇先生」、以節奏與身體對話的「Jazzy Dance 爵希藝術」帶來動感踢踏舞，以及結合特技與社會關懷的「馬戲之門」。

此外，針對親子族群，萬花筒劇團特別推出結合十三行博物館年度主軸「海洋永續」的親子戲碼，透過音樂劇、偶劇等多元形式，帶領大朋友小朋友在戲劇中學習環保意識。除了靜態看表演，今年更推出「馬蹄踏踏 Kolo 響」DIY 手作，邀請民眾利用回收紙箱製作環保小馬車，透過「轉生」創意落實永續精神。同時配合新北市文化局「文化走春」活動，民眾只要與館內「馬」相關元素合照留言即有機會獲得限量馬年貼紙，消費滿額還能轉扭蛋抽精緻好禮，並角逐價值千元的「食‧叁」食器或其他新北博物館文創商品福袋大禮包。

「馬蹄踏踏 Kolo 響」DIY 手作利用回收紙箱製作環保小馬車。（圖/十三行博物館提供）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，春節是人們祈願平安、迎向新開始的重要時刻，博物館希望以更貼近生活的方式，讓民眾在走春時不只是參觀，更能透過節奏感十足的演出、永續概念的手作，把對土地、海洋與史前文化的感受帶回日常；歡迎大家新春走進十三行，在歡樂如馬蹄聲的節拍裡，共築跨越時空的溫馨記憶，一起奔向充滿希望的115年。