走春全新景點「彩虹藝鐵」盛大開張！ 台鐵枋寮站舊宿舍飄起濃濃異國風

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

今年走春再添新選擇！位於台鐵枋寮站旁的全新景點「彩虹藝鐵」園區於7日正式開張，從車站步行僅約3分鐘即可抵達，交通便利，沿途伴隨南國暖陽與悠閒步調，一踏進園區便能感受截然不同的慢活氛圍。這處充滿色彩與創意的文旅聚落，前身為台鐵枋寮站舊宿舍群，經台鐵公司整合宿舍建物與周邊土地，採園區經營模式辦理招商，最終由愛琴海岸開發實業有限公司得標進駐，歷經整建後華麗轉身，成為地方嶄新亮點。

廣告 廣告

位於台鐵枋寮站旁的全新景點「彩虹藝鐵」園區於7日正式開張，從車站步行僅約3分鐘即可抵達，交通便利，沿途伴隨南國暖陽與悠閒步調，一踏進園區便能感受截然不同的慢活氛圍。（圖／台鐵提供）

台鐵公司說明，愛琴海岸開發實業有限公司投入逾千萬元全面整修，翻轉老舊宿舍風貌，打造結合藝術、人文與生活美學的「彩虹藝鐵」園區，園區如同大雨過後的彩虹綻放出新色彩，翻轉老屋為資產活化再創新局。整建後的18棟建物外觀以多種色彩設計，呈現奔放與活力之視覺風貌，並以「藝術共創、在地風味、慢活生活」為核心主題，招商期間短短3天即全數完成，展現高度市場吸引力，打造南臺灣最具特色的文旅聚落，成為遊客注目的文化亮點。

台鐵公司指出，目前園區進駐店家以在地青年與返鄉創業者為主，亦有嚮往南國的陽光與慢活節奏南漂的老闆，經營內容多元，涵蓋家常味牛肉麵到金牌龍膽石斑料理、創意手作古早味甜品湯圓、結合藝術與文青風的咖啡輕食、療癒的貓咪互動與文創生活、在地果農經營的農特產品，更有生產外銷等級的在地芒果；部分店家結合藝術展覽、文化展演、教育推廣、美感學習等模式，強調空間的多功能運用。

台鐵公司也提到，園區亦規劃結合慢生活體驗的檜木香氛空間、瑜珈課程及藝術創作體驗。石雕創作藝術家黃瀅權老師喜歡以貓頭鷹、達摩、小沙彌、童年為題材，創作出充滿生命力的作品，使每一塊石頭都有它獨特的靈魂與故事，讓藝術成為園區重要亮點之一。

台鐵公司表示，園區內另有「龍膽石斑故鄉」稱號的新龍社區，以食魚教育與農村再生為主題，透過產學合作將廢棄的龍膽石斑魚鱗片提煉萃取製成「龍之美」膠原蛋白保養品，展現地方產業與永續發展並行的成果。

為提升整體遊憩體驗，區域內特別規劃多座裝置藝術及五隻彩繪蝸牛，提供遊客拍照打卡，多家店家推出限定優惠，包括打卡贈禮與評論回饋，邀請民眾前來走訪，在美食、藝術與慢活氛圍中，感受老屋新生與地方情感交織出的全新魅力。



更多FTNN新聞網報導

鬧鐘記得設定！過年返鄉搶票大戰今晚12點開打 台鐵全線加開271班次提升運能

高薪主管退休慘淪雙面人 他人前風光卻深夜打工撐場面！全敗在「一件事」

阿公1習慣陷金孫於致癌危機 醫嘆「開窗通風」無用：颳颱風才能吹散

