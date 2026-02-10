走春想穿得時髦又不累腳？Longchamp芭蕾舞鞋＋水桶包、Maje百搭單品一次到位

（圖／品牌提供）

春天一到，衣服可以簡單，但配件一定要聰明，今年的共同趨勢只有一個關鍵字：行走感。走春穿搭，能陪你在城市散步，也能說走就走小旅行，風格與機能必須同時在線。滿滿法式基因的Longchamp、Maje不約而同給出答案，優雅不必犧牲實用，時髦也能很輕鬆。

Longchamp巴黎女子的春日行旅，從容是最高級的配件

Longchamp 2026 春夏系列，把巴黎女子的日常節奏拍得剛剛好。不是急著趕行程，而是在城市與旅途之間自由切換，用包款與鞋履替每一步加點餘裕。這一季的重點很明確：配件不只是搭配，而是陪你走完整個春天的旅伴。

（圖／品牌提供）





包款以馬具工藝為靈感的 Le Foulonné 系列，在新季節色彩中顯得格外輕快。全新半月形包款線條圓潤流暢，肩背時自然貼合身形，走起路來完全不拖泥帶水，是那種越背越順的好夥伴。另一邊，全新Complice 系列則直接把「出遊感」拉滿—粒面皮革搭配輕盈棉質帆布，讓人一秒聯想到海風、陽光與水花飛濺的畫面。托特包、水桶包通通到位，裝得下行程，也裝得下好心情。

（圖／品牌提供）

LONGCHAMP LE FOULONNÉ斜背袋(奶油色)／17,600元，COMPLICE水桶包(淡紅褐色)／16,300元，COMPLICE肩揹袋(淡紅褐色)／19,900元，LE FOULONNÉ手提包(摩卡色)／26,900元（圖／品牌提供）





鞋履部分同樣貼近現實生活。巴黎女子可以在短靴、芭蕾舞鞋與休閒鞋之間自由切換，優雅從不被鞋跟限制。全新On The Go休閒鞋以復古運動風為靈感，平底橡膠鞋底搭配縫製皮革鞋面，琥珀色、石板藍麂皮款，或亮面小羊皮的白色、奶油色與酒紅色選擇，怎麼搭都合理。細看還能發現 Longchamp 奔馬輪廓低調現身。

（圖／品牌提供）

LONGCHAMP LE FOULONNÉ 芭蕾舞鞋(奶油色)、(琥珀色)／14,500元，ON THE GO 球鞋(勃根地色) (石板藍色)／15,800元（圖／品牌提供）





Maje現代航行者的春遊衣櫥，優雅也可以很有方向感

Maje 則用全新倫敦國王路概念店，正式把地中海的光與風帶進台北。從倫敦到台北 101，這間店本身就像一趟旅行。粉陶地磚、鐵藝展架、藤編與石灰牆面，搭配隨日光變化的空間氛圍，讓人一走進去就自動慢下來。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

2026 春夏系列裡，Maje 女士被設定為一位「現代航行者」—她探索世界，也掌舵自己的人生。系列在技術感與浪漫之間取得漂亮平衡：連帽設計、工裝剪裁與學院風細節，搭配寬褲輪廓與輕盈面料，既有行動力，也保留女性的柔軟線條。還有洋裝、襯衫、條紋上衣等等，這些百搭單品，這不是為了遠航才存在的衣服，而是讓你在日常生活裡，也能隨時準備出發。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）









