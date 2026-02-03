走春新景點！ 南彰化最大型里樂親子公園在社頭鄉落成啟用

走春新景點！南彰化最大型「里樂親子公園」，春節前在社頭鄉落成啟用。（圖：李河錫攝）

彰化社頭鄉公所為了讓鄉親不用跨鄉鎮就可享有親子同樂空間，積極向中央與縣政府爭取打造大型親子共融「里樂公園」；終於趕在農曆新年前順利竣工，隆重舉行落成啟用典禮，邀請各界、會同小朋友們，一起開啟「芭樂造型遊具」禮物盒，送給鄉親一份最貼心的新年禮。

位在南彰化號稱是「芭樂故鄉、襪子王國」的社頭鄉，長期苦無一座大型「共融式親子公園」，不少民眾必須帶著孩童跨鄉鎮市尋求適合場地來促進親子情感；社頭鄉長蕭浚二、一再接獲民眾陳情後，積極向中央與縣政府來爭取，以及社頭鄉民代表會支持下，終於籌湊到建設經費，分年分期來提撥推動；經選定在縣道141線道路旁，區位佳、條件好的土地，著手設計與闢建，並命名為「里樂公園」，整體設計特別融入在地最具代表性的織襪與芭樂等產業特色，強化公園識別度與記憶點。

其中第1期、已先完成以「襪子」為主題，高達2層樓的攀爬遊具和溜滑梯；第2期則興建戲水設施及公廁；第3期則是以「芭樂」為主題的造型遊具也趕在農曆春節前完工啟用，蕭浚二鄉長強調，希望能成為送給鄉親最貼心的新年賀禮。

南彰化最大型「里樂親子公園」，春節前在社頭鄉落成啟用，成為走春遊憩新亮點！（圖：李河錫攝）

現場，還邀請YOYO家族的南瓜哥哥、草莓姐姐、哈利小丑演出與大家同樂，配合農曆春節將至，還有書法老師揮毫送春聯，陪伴大小朋友們歡樂迎接新年、新氣象；現場氣氛相當溫馨又熱絡，蕭浚二鄉長也邀請全國鄉親，返鄉過年、新年走春，都可以攜家帶眷前來社頭「里樂公園」，前往鄉境內的各景點走春、拜拜祈福！買襪子、吃芭樂、嘗小吃、賞花燈，度過美好的春節假期。（李河錫報導）