走春新玩法 12條免費定時導覽

散步導覽春節不間斷，推出走春新玩法！用雙腳感受台南年味。圖為五條港散步。（觀旅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南散步導覽春節不間斷！走春新玩法，迎接農曆春節連續假期，觀旅局十二條免費定時導覽路線，從二月十四日至二十二日春節期間，加開三十一梯次，除夕（六日）除外，共計六十三梯次，路線涵蓋中西、安平、鹽水及白河區等觀光熱區，邀請市民與遊客，以雙腳漫步巷弄，展開輕鬆又有深度，充滿年味的城市小旅行。

觀旅局表示，散步導覽行程約兩小時，由專業解說員帶領，穿梭古街巷弄，深入認識府城歷史、古蹟建築及在地生活文化，向來深受市民和遊客歡迎，春節期間加開梯次，讓返鄉民眾及外地旅客以不同方式走讀台南，感受城市人情味。

此次加開梯次的導覽路線主題多元，包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線各具特色，適合親子、全家或朋友同行，讓民眾在走春之餘，深入體驗台南的文化底蘊。將於活動前兩週開放網路報名，詳洽「台南旅遊網之台南散步導覽」。

另有「台灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀Ａ贏」、「尋覓｜探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽路線。