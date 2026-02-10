走春易塞時段曝！清境、日月潭尖峰分流防塞爆

春節期間日月潭預料出現大批旅遊潮，公路局呼籲提早抵達，住宿客則可延後進入，透過分流避開交通尖峰。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節連假長達9天，南投縣台14甲線清境農場、合歡山，以及台21線日月潭風景區預估出現大批走春車潮，公路局分析台14甲線2月18至20日(初二至初四)、台21線2月18至21日(初二至初五)最容易塞車，呼籲遊客提早抵達，住宿客則可延後進入景區，以免塞車影響遊興。

公路局埔里工務段表示，依據往年春節連假交通資料，台14甲線清境、合歡山路段，預估自2月18日至20日、每天上午10點至下午1點最容易塞車，民眾若當天往返，可在早上9點前抵達，若是過夜住宿客，可在下午4點後進入，避開塞車時段。

廣告 廣告

台21線日月潭則預估從2月18至21日，每天上午10點至下午2點容易車多壅塞，當天往返遊客建議早上10點前抵達，過夜則可在下午4點後進入，透過分流方式避開交通尖峰，以免塞進車陣動彈不得。

另外，民眾從台21線埔里前往日月潭，如因日月潭水社路段車多回堵，屆時在台21線九龍路口可左轉台21甲線，以順時針方式往伊達邵方向環潭遊憩，避免塞車久候。

【看原文連結】

更多自由時報報導

春節長假將至 騎YouBike遊北北基賞美景、吃美食

因應春節及二二八連假出國人潮 航警局增加安檢人力提升安檢量能

新北聯合稽查九份停車場及計程車 杜絕春節哄抬價格

台鐵228連假再加開29班！ 2/11開放購票

