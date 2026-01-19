走春樂購遊 觀旅局推薦路線

新化年貨大街將於春節前夕登場，市府觀旅局推薦購物民眾可順遊虎頭埤、奇美博物館。（資料照片，記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

迎接馬年到來，台南市政府觀光旅遊局特別推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯新化年貨大街、虎頭埤風景區與奇美博物館，邀請民眾於春節期間走訪台南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。

今年新化年貨大街將於二月十日至十六日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，新化老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，並順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。

廣告 廣告

結束新化老街行程後，旅客可沿著南一六八線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「台南後花園」美譽，擁有環湖步道與寬廣草坪，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門去處，讓行程從熱鬧年節氛圍自然轉換至悠閒的自然體驗。

旅客還可前往奇美博物館，展開午後的藝文之旅。奇美博物館以典雅的歐式建築與寬廣園區聞名，近期推出國際大展「埃及之王：法老」，展出多件珍貴文物，帶領民眾一窺古埃及文明的神祕魅力，讓遊客不必出國，也能於春節期間體驗世界級展覽。

市府觀光旅遊局長林國華表示，此次一日遊行程以「上午年貨、自然走春、午後藝文、全日歡樂」為主軸，結合新化老街、虎頭埤及奇美博物館等特色景點，讓遊客以輕鬆節奏暢遊台南，無論返鄉遊子或外地旅客，都能規劃充實而豐富的春節行程。