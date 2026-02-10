走春私房景點 台南歷史建物本田三一宅品茶香、賞書畫

〔記者王涵平／台南報導〕歷史建物日式木造官舍「本田三一宅」由「弎弌－和茗園」經營，3月29日前推出期間限定特展《寫出自己・己書展》，南市文化局表示，「本田三一宅」座落於新營火車站附近、保存良好，春節期間可前往品茶香、賞書畫。

「本田三一宅」將於農曆大年初二開市，以「古早厝，喝古樹茶」為經營特色，結合歷史空間與當代茶文化，新春期間推出「輕食飲茶套餐」、「吉祥飲茶系列」及「和茶隨心泡」等年節限定方案，在靜謐舒適的空間中，細細品味茶湯層次，感受年節慢生活的美好，歡迎提前預約。

「弎弌－和茗園」邀請己書上席老師凱平回到家鄉辦展，透過筆墨與心意的交會，書寫屬於自己的幸福形狀，展覽精選己書台灣道場成立以來累積的經典作品，誠摯邀請民眾在書寫之間，感受「在字裡行間遇見自己」的美好時刻。

