走春遊台南迎馬年 新化年貨大街、虎頭埤、奇美博物館、七股鹽山一次玩
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀光亮點的春節走春路線，串聯新化年貨大街、虎頭埤風景區、奇美博物館、七股潟湖生態旅遊及七股鹽山等熱門景點，邀請全國民眾春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝文氣息與親子同遊兼具的多元旅遊魅力。
▲新化年貨大街。（圖／記者蘇彩娥攝）
春節走春首站推薦「新化年貨大街」，今年活動將於2月10日至2月16日熱鬧登場。新化老街每逢春節人潮湧現，沿街匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨及在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾採買年貨之餘，也可漫步保存完整的老街街屋，順遊新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文風采。
▲虎頭埤風景區。（圖／記者蘇彩娥攝）
結束熱鬧的年貨採買後，旅客可沿南168線前往虎頭埤風景區踏青休憩。虎頭埤為台灣第一座水庫，素有「臺南後花園」美譽，園區擁有環湖步道、寬廣草坪與湖光山色，是春節期間親子同行、放鬆身心的熱門選擇，讓行程從熱鬧年節自然轉換為悠閒的自然體驗。
▲臺南市觀光旅遊局邀請全國民眾春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝文氣息與親子同遊兼具的多元旅遊魅力。（圖／記者蘇彩娥攝）
午後行程則可安排前往奇美博物館，展開一場藝文之旅。奇美博物館以典雅歐式建築與廣闊園區聞名，近期推出國際大展《埃及之王：法老》，展出多件珍貴文物，帶領民眾深入探索古埃及文明的神祕魅力，讓遊客春節不必出國，也能欣賞世界級展覽。
▲春節連假正是全家出遊的最佳時機，無論是採買年貨、親近自然、欣賞藝術或體驗濱海生態，臺南都能一次滿足。（圖／記者蘇彩娥攝）。
喜愛自然與美食的旅客，則不可錯過七股潟湖生態之旅。搭乘龍海號生態船深入潟湖，穿越七股景觀橋（61快速道路）欣賞蚵田、鸕鶿鳥、沙洲與潮間帶生態，船長還現場展示八卦網捕魚法，並體驗限時現烤鮮蚵吃到飽，品嘗最具在地特色的海味饗宴。
七股濱海的另一亮點-七股鹽山，則於新春期間推出全新主題活動「柴鹽滾滾鬧新春」。園區設置高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，並搭配多隻柴犬大型氣球，營造「轉角遇到柴」的打卡驚喜。臺鹽公司表示，柴犬象徵忠誠與陪伴，與七股鹽山長年守護地方記憶的精神相互呼應，希望透過療癒系裝置，為旅客傳遞新年的祝福與好運。
七股鹽山同時持續推動寵物友善觀光，今年服務再升級，除提供免費撿便袋外，更推出柴犬主題「寵物列車」，讓毛孩也能陪伴主人一同遊園。春節與寒假期間，園區亦規劃集章、刮刮卡等互動活動，以及多款柴犬主題周邊商品，增添遊園樂趣。
臺南市觀光旅遊局表示，春節連假正是全家出遊的最佳時機，無論是採買年貨、親近自然、欣賞藝術或體驗濱海生態，臺南都能一次滿足。誠摯邀請民眾走春遊台南，迎接充滿年味與幸福感的新一年。
