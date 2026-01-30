走春首選在彰化！ 「廟街鬧市・馬上有錢」春節市集2/14熱鬧登場

彰化市公所以『廟街鬧市・馬上有錢』為主題的一系列春節市集活動2月14日起至22日夯九天 。圖／彰化市公所提供





115年農曆春節將至，彰化市公所自2月14日至22日推出為期9天的春節市集活動，以「廟街鬧市・馬上有錢」為主題，結合廟宇文化、懷舊街景與在地美食，打造最具年味與人情味的走春路線，邀請民眾走進彰化巷弄，感受傳統與創新交織的新春氛圍。

彰化市長林世賢表示，市公所自113年首度舉辦春節市集活動，即獲得外地遊客與在地居民一致好評，活動範圍涵蓋民族路、永樂街及多座歷史悠久的廟宇，包括開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟及元清觀，成功吸引超過百萬人次參與。今年活動全面升級，不僅延長舉辦天數，更擴大至小西商圈及高賓閣，並延續臺灣設計展期間廣受好評的AI光雕秀，重現彰化巷弄獨有的文化風貌。

林世賢市長和小朋友玩彈珠童玩。圖／彰化市公所提供

今年特別規劃「命理一條街」，以「走進巷弄轉好運」為概念，讓民眾在新春期間為自己討個好彩頭；同時結合深受民眾喜愛的「南門市場嘉年華」，讓老市場成為走春亮點，形塑全台最具特色的春節市集動線。

活動期間共規劃六大主題、近140攤市集，吃喝玩樂一次滿足，還有機會抽中機車大獎。包括永樂街慶安宮廟口的「那卡西」經典演出、民族路市集闖關活動，以及和平路一巷、小西商圈與高賓閣的光雕秀與年節主題表演，活動每日自下午2時持續至晚間9時；除夕當天更延長至晚間11時，讓民眾白天拜廟祈福、夜晚踅市集，感受彰化特有的懷舊新春魅力。

彰化市公所表示，透過春節市集不僅帶動地方經濟與商圈發展，更希望讓市民與返鄉遊子在熟悉街道中，看見城市的用心與改變。誠摯邀請民眾春節期間走進彰化市，拜廟祈福、逛巷弄、嚐美食，一同迎接「馬上有錢、好運連連」的新年。

小朋友歡喜騎小木馬造型的提燈為春節市集熱身。圖／彰化市公所提供

