走歧路? 疑毒駕.揮雙刀攻擊 44歲嫌犯昔日「猛男界RAIN」

44歲的翁姓嫌犯，身分被起底，他是一名猛男秀舞者，同時也是IG網紅，有著「猛男界RAIN」的稱號！翁姓嫌犯15歲時開始重量訓練，17歲時活躍於夜店猛男秀的演出，後來自創工作室，健美身材加上舞台經驗，讓他最高一年接下600場的商業演出，如今出現在社會版面，親友得知後，震驚不已。

露出健美上半身，和女舞者一同上台演出，翁嫌姣好的身材，加上熱愛跳舞，有著「猛男界RAIN」的稱號，過去紅極一時的猛男秀，大小派對幾乎指名要找他。民眾表示「眼睛看前面喔。」現身派對現場，大跳熱舞，翁嫌貼身表演，讓慶生對象嗨到不行，金山當街攔車揮刀，44歲的翁姓嫌犯，被起底不但是猛男秀舞者，還是名IG網紅。

疑毒駕揮雙刀攻擊！翁男遭起底 曾當猛男秀舞者號稱「猛男界ＲＡＩＮ」

翁嫌過去活躍猛男秀演出 熱愛跳舞健身（圖／翁嫌ＹＴ）

IG上擺了不少獨照，展現肌肉線條，同時也附上商演資訊，翁姓嫌犯180公分78公斤體格健壯，活躍於夜店派對演出，15歲開始重量訓練，17歲時前往夜店猛男秀表演，19歲自創工作室接商演，最高紀錄一年接下六百場演出，只是包括臉書和IG，陸續從三、四年前，開始停更，似乎也不常和親友連絡。翁嫌親友表示「速食店打工學生時代啊，從來都沒有聯絡過啊，可能他家人也不曉得他在哪裡，要找人我說你戶口遷走好不好，也找不到人，（現在變這樣會不會有點嚇一跳），嚇一跳啊。」

翁嫌被帶回警局一度企圖掙脫戒具 遭強制送醫治療（圖／民視新聞）

嫌犯壯碩身材，得動用好幾名警力，才有辦法壓制他，警方逮捕過程，嫌犯疑似奮力抵抗，造成肌肉使用過度，出現橫紋肌溶解情形，下車時還一度腿軟，和犯案時囂張氣焰差很大。警方vs.翁姓嫌犯「唉啊起來啦起來。」翁嫌被捕後傳出企圖掙脫戒具，遭到強制送醫，用來全台跑透透的猛男秀宣傳車，成了嫌犯落跑時的交通工具，過去當紅猛男卻涉嫌毒駕，還上演脫序行為，也讓親友始料未及。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

