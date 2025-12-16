走沒幾步就喘？醫師警告：這可能不是體力差，而是「心臟衰竭」！





「一爬樓梯就氣喘吁吁、腳踝腫得像麵龜」以為只是年紀大、體力差？其實可能是心臟在向你求救！醫師提醒，「累、喘、腫」就是心臟衰竭的3大警訊，嚴重時甚至躺下都感覺吸不到氣，必須坐著或墊高枕頭才能勉強呼吸。

心臟衰竭不是老化，而是「馬達壞了」

林口長庚醫院心臟內科主任謝宜璋解釋，心臟就像全身的「幫浦馬達」，要把血液打到每個角落，但是當心臟功能受損，血打不出去，就會開始累、喘，甚至腳踝水腫。面對這樣的情況許多人可能會誤以為只是老化，因而錯過黃金治療時機。數據顯示，急性心衰竭患者出院1年內死亡率高達16%，5年死亡率更達50%，相當驚人。

誰容易中？4大危險因子別忽略

醫師提醒，心臟衰竭背後往往藏著「共犯」：

三高（高血壓、高血糖、高血脂）

抽菸

肥胖

家族病史

這些交織的因素都會讓血管老化、硬化，增加心臟的負擔，長期下來就容易「力竭」，引發心臟衰竭；心衰竭其實不只是心臟問題，而是一連串生活習慣、代謝狀況交織的結果。

移植靠緣分？新科技成救星！

當心臟衰竭惡化到無法提供身體所需血液時，心臟移植就成了必須考慮的事。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥坦言，「移植需要緣分」，就算有人捐心，也不一定能順利配對。好在近年來，左心室輔助器（LVAD）成為末期心衰竭的治療選擇，研究顯示，移植患者10年存活率約5成，但使用左心室輔助器的患者，5年存活率可達8成！

心衰竭無法逆轉，但能延緩

雖然目前還沒有能「完全治癒」心臟衰竭的方法，但透過藥物、手術控制，加上運動、飲食和生活習慣調整，依然能讓病程延緩、症狀改善。醫師強調，不要等到反覆住院、藥物劑量不斷加重，才驚覺事態嚴重。心臟衰竭的進展比想像中快，盡早警覺、及早治療，才有機會守住健康的心臟。

