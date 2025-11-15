走沒幾步就摔倒！俄羅斯AI人型機器人初亮相超狼狽 尷尬現場一片靜默

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

機器人產業競爭日益激烈，俄羅斯近日推出首款AI人形機器人「AIDOL」。11月11日，這款機器人在莫斯科首度公開亮相，伴隨著電影《洛基》的標誌性主題曲緩緩登場，並試圖舉起右手向觀眾揮手致意，卻發生尷尬的一幕。

俄羅斯推出首款AI人形機器人「AIDOL」，首度亮相並不風光，機器人僅走了幾步路便失去平衡，整張臉朝下撲倒。（圖/翻攝YouTube/Inside Edition）

AI人形機器人「AIDOL」的首度亮相並不風光，機器人僅走了幾步路便失去平衡，整張臉朝下撲倒。兩名工作人員見狀立刻衝上台前去扶持，並將它「拖行」回後台。同時，還有工作人員趕緊拿出黑色布幕遮住舞台，以免讓在場約50名的記者與來賓看見這尷尬的一幕。

廣告 廣告

研發AIDOL的科技公司回應，摔倒的原因可能是現場光線不足或機器發生故障，公司期望能從這次錯誤中學習。（圖/翻攝YouTube/Inside Edition）

有媒體人描述，當機器人摔倒時「現場一片寂靜」，隨後才漸漸有掌聲以示鼓勵。據俄羅斯媒體報導，研發AIDOL的科技公司回應，摔倒的原因可能是現場光線不足或機器發生故障，公司期望能從這次錯誤中學習。據了解，該公司的研發團隊僅有14人；他們表示AIDOL目前已能執行三項基本功能，包含行走、移動物體以及和人類溝通。此外，其77%的零件是由俄羅斯本土製造，最終目標是達到93%。

更多FTNN新聞網報導

AI衝一波！卓榮泰2026拚新十大建設 311億元布局半導體、無人機、機器人

中俄緊追在後！川普下令戰爭部重啟核試：恰當之舉 逾30年政策突轉折

川普怒轟《華爾街日報》「假新聞」！否認援烏戰斧飛彈 強調：美方未控制目標數據

