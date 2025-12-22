走私上億私菸、加熱菸 橋檢起訴5私梟 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

金佶利29號漁船張姓船長，夥同金佶利27號的陳姓船長、全豐滿號的夏姓船長組成走私集團，走私紙菸及加熱菸達101萬餘包，市值高達上億元，橋頭地檢署日前偵查終結，依涉犯菸酒管理法將張姓船長等5人提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。

橋檢表示，日前獲悉私菸集團企圖於外海以漁船走私輸入大量私菸之不法情資，檢察長張春暉立即指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮海洋委員會海巡署偵 防分署花蓮查緝隊、屏東縣政府警察局內埔分局積極偵辦。

經深入追查，發現金佶利29號張姓船長、金佶利27號陳姓船長)、全豐滿號夏姓船長與指揮調度接應車輛的賴姓男子，林姓貨車司機等人為私菸集團成員，於今年8月間，由3名船長分別駕駛3艘漁船前往公海及領海海域，接駁未經許可輸入之私菸後，於同月27日陸續駛入 高雄市茄萣區興達漁港停靠卸駁。再於28日凌晨，由賴男指揮林男駕駛貨車至現場載運走私菸品。

專案小組見時機成熟，即會同艦隊分署第五海巡隊、嘉義查緝隊、台南查緝隊、第11、12岸巡隊、桃園市警中壢分局、高雄市菸酒管理科等單位，持法院核發搜索票執行搜索而當場查獲，扣得未向主管機關申報進口之私菸共101萬2150 包，其中含紙菸81萬7130包；加熱菸19萬5020包；市價約新台幣1億元。

檢察官認被告張男等5名私菸集團成員涉犯菸酒管理法45條第2項之輸入私菸罪嫌，將其等提起公訴，扣案私菸則聲請法院宣告沒收。

檢察長張春暉表示，走私菸品未經我國主管機關之檢驗與審認，其製造品質低劣且成分來源不明，極可能含有過量毒素，恐對人體造成嚴重且未知的危害。此外，私菸缺乏合法明確的經銷商可供約制，消費者若購買此類菸品一旦衍生品質爭議或糾紛，將面臨求償無門、毫無保障的窘境。

張春暉請民眾切勿貪 圖小利而購買來路不明的私菸，以免傷身又破財。橋檢將持續與海巡署等單位密切合作，嚴格掃蕩私運私菸的不法行徑，共同維護國人健康與社會秩序。

