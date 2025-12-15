走私毒品積欠罰鍰逾3500萬元拒繳 批發公司負責人遭裁定管收

周姓負責人因拒繳逾3500萬元罰鍰遭台南分署強制執行管收。台南分署提供



位於台南市的某批發公司，10年前進口雜貨時夾藏管制物品愷他命，遭財政部關務署基隆關依《海關緝私條例》裁處罰鍰，由於該公司拒絕繳納積欠的3532萬4000元罰鍰，且周姓負責人還隱匿財產，最後被行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。

2014年間，這家批發公司報運進口雜貨時，被查獲夾藏愷他命，為懲治走私條例規定的管制進口物品，財政部關務署基隆關依海關緝私條例裁處3672萬8024元，扣除原繳保證金後，尚欠3553萬5800元，因逾期不繳納，移送法務部行政執行署台南分署強制執行，經執行後僅受償21萬1800元，尚欠金額合計3532萬4000元。

台南分署調查發現，該公司自2016年至2020年間，帳戶提領金額高達1000餘萬元，另有銷售額超過700萬元，然而這些資金均未用於清償罰鍰。此外，該公司周姓負責人（53歲）多次未依傳喚到案，且拒接執行人員的電話。

今年12月12日，台南分署成功拘提周男到案。經行政執行官訊問後，認定其具備「顯有履行義務之可能而不履行」、「有逃匿之虞」及「隱匿或處分應供強制執行之財產」等管收事由，遂依法向台灣台南地方法院聲請管收，經法官審酌相關事證後，於晚間6時25分裁定准予對周男進行管收。隨即，周男被解送至管收所。

台南分署強調，對於惡意規避法律責任的案件將依法嚴格處理，並呼籲義務人積極履行法律義務，以免面臨更嚴重的法律後果。

