走私毒品通緝犯 自泰押解返台

涉嫌走私五十四公斤大麻花被查獲，並在審理期間潛逃出境的通緝犯陳縱緯，經法務部調查局與泰國移民局合作，於泰國曼谷將其緝獲，並於九日下午派員押解搭機返台，隨即解送基隆地檢署歸案。陳嫌涉於一一０年間自加拿大走私大批毒品，於法院審理時棄保潛逃，此次透過台泰司法互助成功遣返，為跨國追緝外逃罪犯再添案例。

調查局表示，陳縱緯涉嫌於一一０年間，自加拿大訂購毛重約五十四點三三四公斤的第二級毒品大麻花，共計一一０包。其走私手法是將毒品夾藏於海運貨櫃內，並以申報「楓木板」名義做為掩護。該批毒品於入境時遭財政部關務署基隆關查獲送辦。基隆地檢署已於民國一一一年二月依違反毒品危害防制條例將陳縱緯起訴。

然而，陳縱緯在一一二年八月法院審理期間棄保潛逃出境。基隆地檢署遂於同年八月九日對其發布通緝。調查局也於一一四年四月間，將陳縱緯提列為該局冊列的外逃追緝對象。為將陳嫌緝捕歸案，調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協助查緝。

調查局指出，查緝過程中發現，陳縱緯於一一四年十一月間因泰國簽證期滿，前往當地移民局辦理延簽申請時，遭泰國移民局官員識破其通緝犯身分並當場逮捕。陳嫌隨後被送往泰國曼谷移民局的外國人拘留中心，等候遣返作業。