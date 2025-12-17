走私毒品1500公斤可製213萬毒咖啡包 桃園運毒「六人行」下場慘

桃園地檢署指揮專案小組破獲走私運毒集團，查扣毒品達1.5公噸。翻攝畫面

桃園地檢署指揮海巡署苗栗查緝隊、台中市刑大破獲黃姓、顏姓、莊姓、林姓、蘇姓及羅姓等6名嫌犯，走私1500公斤第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，因查獲之毒品為三級毒品「喵喵」先驅原料，可製成213萬包毒咖啡包，檢方認6人犯行危害社會甚鉅，偵結依運毒罪起訴，並向法院具體求處最重6年有期徒刑。

檢方指出，此案為海巡署苗栗查緝隊接獲情資，經專案小組深入追查，先於今年9月24日，在基隆港查扣嫌犯等人利用不知情之報關業者，以清潔劑名義申報進口夾藏四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」142萬3309.46公克、化學品甲胺39萬5790公克。

專案小組趁勝追擊，利用運毒集團成員未發覺遭鎖定之際，28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗縣苗栗市逮捕前往取毒的林嫌、蘇嫌、顏嫌、莊嫌及羅嫌等5人；而該集團主腦黃嫌，則在11月23日從柬埔寨返國時，於桃園機場遭專案小組拘提，檢警訊問後，黃、顏、莊、林、蘇等5人遭法院裁定羈押。

由於此案查扣的四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」為俗稱「喵喵」的三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」的先驅原料，不僅數量高達1.42公噸，且純度極高，可製成毒咖啡包達213萬包，若流入市面將造成極大危害，因此桃園地檢署偵查終結後，依《毒品危害防制條例》之運輸毒品罪起訴6人，並向法院分別具體求處求處1年9月至6年不等有期徒刑。



