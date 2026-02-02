走私陸1886瓶禽流感疫苗 鴨農起訴

雲林縣42歲劉姓養鴨業者去年涉嫌在淘寶網下單，以地板清潔劑等品項作掩飾，非法自大陸輸入未經核准的禽流感疫苗，不但自用也準備販售。雲林地檢署獲報成立專案小組偵辦，分別於海關、物流中心、劉男住處共查扣1886瓶非法疫苗，估計可供近百萬隻家禽施打。雲檢2日依《動物用藥品管理法》起訴劉男。

據指出，劉男在雲林沿海地區飼養上萬鴨隻，明知其所輸入的疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，可能導致病毒變異、擴散，甚至轉變為人畜共通傳染疾病，仍涉嫌於去年2、7月兩度在淘寶網購買疫苗，並由賣家以集貨方式自大陸空運來台。

雲林地檢署獲報後，由檢察官程慧晶指揮海巡署偵防分署彰化、雲林查緝隊，會同農業部等相關單位共組專案小組偵辦。專案人員分別在海關、物流中心及劉男住處搜索，共查扣非法動物用疫苗計1886瓶，每瓶約250c.c.，瓶身還包裝成地板清潔劑、水管疏通劑作掩護，以規避查緝。

雲檢表示，劉男輸入的疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，雖具有預防或治療動物疾病的效果，但此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，甚至轉變為人畜共通的傳染疾病。基於防疫安全考量，台灣現行政策已全面禁止對禽隻施打家禽流行性感冒疫苗及水禽小病毒抗體疫苗。

專案人員指出，本案查扣的非法疫苗，可供近百萬隻家禽施打，一旦流入市面，恐造成台灣家禽養殖業浩劫，所幸即時查扣，除持續調查劉男先前是否有販售行為外，也提醒民眾違法製造或輸入動物用偽藥或禁藥，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。