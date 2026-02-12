走私黃金逾300公斤！四海幫主張存偉疑為「關鍵上游」 檢方諭知500萬交保

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉組織犯罪及洗錢案有新進展。張男昨（11）日遭刑事局拘提到案，今（12）日下午移送北檢複訊後，檢方依詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。

台北地檢署與刑事警察局日前偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時掌握，四海幫現任幫主「純偉」張存偉涉嫌幫忙該集團洗錢。（圖／翻攝畫面）

全案源於刑事局去年初偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團時，專案小組於2025年1月間搜索假投資詐騙集團水房據點，發現詐團以投資虛擬貨幣為名誘騙被害人交付現金，隨即購買實體黃金，並以鉛、錫合金包覆偽裝成門擋，再透過包裹空運至柬埔寨、越南等地進行洗錢，規避查緝。當時逮捕7名詐團成員，以詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。

廣告 廣告

警方歷經半年蒐證，去年6月攔截2件準備出境包裹，查扣6個鉛合金門擋與12條未封裝金條，另於嫌犯住處查獲4個門擋，經切割熔解共取出24條金條，總重24公斤。依查扣當日台銀牌價每公克3226元計算，市值約7742萬元；若以目前每公克5146元換算，價值已逾1.23億元。

警方掌握該集團自2024年7月起，每月走私約30公斤黃金出境，推估累計超過300公斤，受害人約169人，財損金額高達6億元。而在後續偵查發現，有部分金流經過比對之後，疑似與四海幫幫主張存偉有關，但由於張存偉長期待在中國大陸，檢警為不驚動他暫時未展開行動，直到近日確定張將返台，見時機成熟，昨日持拘票將他拘提到案，今日下午將移送台北地檢署進行複訊，檢方依詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。

更多FTNN新聞網報導

涉幫「安心幣商」詐團洗錢 四海幫主張存偉返台即遭拘捕到案

威震集團吳明達遭轟5槍險死！ 槍手「三審遭駁回」判11年定讞

春節前夕連破5非法賭場 北市中山分局：不容許不法分子心存僥倖

