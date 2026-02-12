走私黃金逾300公斤！四海幫主張存偉疑為「關鍵上游」 檢方諭知500萬交保
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
台北地檢署偵辦四海幫現任幫主張存偉（綽號「純偉」）涉組織犯罪及洗錢案有新進展。張男昨（11）日遭刑事局拘提到案，今（12）日下午移送北檢複訊後，檢方依詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。
全案源於刑事局去年初偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團時，專案小組於2025年1月間搜索假投資詐騙集團水房據點，發現詐團以投資虛擬貨幣為名誘騙被害人交付現金，隨即購買實體黃金，並以鉛、錫合金包覆偽裝成門擋，再透過包裹空運至柬埔寨、越南等地進行洗錢，規避查緝。當時逮捕7名詐團成員，以詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。
警方歷經半年蒐證，去年6月攔截2件準備出境包裹，查扣6個鉛合金門擋與12條未封裝金條，另於嫌犯住處查獲4個門擋，經切割熔解共取出24條金條，總重24公斤。依查扣當日台銀牌價每公克3226元計算，市值約7742萬元；若以目前每公克5146元換算，價值已逾1.23億元。
警方掌握該集團自2024年7月起，每月走私約30公斤黃金出境，推估累計超過300公斤，受害人約169人，財損金額高達6億元。而在後續偵查發現，有部分金流經過比對之後，疑似與四海幫幫主張存偉有關，但由於張存偉長期待在中國大陸，檢警為不驚動他暫時未展開行動，直到近日確定張將返台，見時機成熟，昨日持拘票將他拘提到案，今日下午將移送台北地檢署進行複訊，檢方依詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。
涉幫「安心幣商」詐團洗錢 四海幫主張存偉返台即遭拘捕到案
威震集團吳明達遭轟5槍險死！ 槍手「三審遭駁回」判11年定讞
春節前夕連破5非法賭場 北市中山分局：不容許不法分子心存僥倖
涉組織和洗錢 四海幫主張存偉今被檢警拘提到案
綽號「存偉」的四海幫主張存偉，因涉及組織犯罪、洗錢案件，台北地檢署今早指揮刑事警察局電偵大隊第二隊前往其新北市新店區住處將他拘提到案，目前仍在查緝其他共犯，行動仍在持續中。據悉，張存偉出生於空軍眷村，年輕時期便加入四海幫，1990年曾參與當時來自高雄的十大槍擊要犯綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，
苗栗一名邱姓男子因不滿郭姓前女友查看其手機，竟翻窗入室，不僅雙手掐住女方脖子狠嗆「要掐死你」，事後更因保險金糾紛連發多條訊息恐嚇要「殺掉全部人」。郭女原是志願役軍人，竟遭同單位的邱男家屬威脅「讓妳在軍中混不下去」被迫提前退伍，女方提告求償。苗栗地院判邱男賠償醫療費等12萬470元，高等法院台中分院認為並無不當，駁回邱男上訴，全案定讞。
四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握...
黑幫震撼彈！四海幫主張存偉驚傳遭逮 刑事局抄家查組織、洗錢罪
四海幫現任幫主、綽號「純偉」的張存偉驚傳遭逮，台北地檢署蘭股檢察官今（11日）上午指揮刑事局電偵二隊，大動作針對張存偉涉嫌違反《組織犯罪條例》、洗錢等多項罪嫌展開偵辦，並順利將其拘提到案。目前檢警行動仍在持續中，對於案情細節保密到家，預計將另擇期召開記者會對外說明。
四海幫主張存偉疑涉「詐騙洗錢案」 遭檢調約談
四海幫幫主張存偉，昨(11)日下午在新北市新店區住家被警方拘提。他疑似涉入113年的「鉛包金」門擋走私案，檢調持續向上溯源，發現詐團有一筆金流疑似和張存偉有關，但當時他早就跑到中國暫避風頭，警方只能實...
疑300公斤黃金洗錢案藏鏡人 四海幫主張存偉500萬交保限境
台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，意外查出四海幫主張存偉與集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。警方昨天將張存偉拘提到案，今天依組織犯罪及洗錢罪嫌移送台北地檢署複訊；檢方下午5點左右諭知張存偉500萬元交保，限制出境出海。檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現詐團涉嫌用不法
疑300公斤黃金洗錢案藏鏡人 四海幫幫主張存偉移送北檢
台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，意外查出四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。警方昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，今日下午將張存偉依組織犯罪及洗錢罪嫌移送台北地檢署持續偵辦。檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現詐團涉嫌用不法所得購入黃金，再利用鉛
13億黃金運柬埔寨！四海幫主「純偉」返台秒落網 疑涉安心幣商洗錢案
四海幫現任幫主「純偉」張存偉遭拘提，傳出是檢警偵辦「安心幣商」假投資詐欺案，查獲該集團將13億贓款化為實體黃金，並以「鉛包金」奇招走私至柬埔寨。檢警長期布線發現，張存偉疑與本案有關，因其長期待在中國，警方按兵不動，趁他近日返台之際，今日（11日）發動拂曉突擊將其拘提到案，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、洗錢等多項罪嫌偵辦，預計明日移送台北地檢署複訊。
四海幫主張存偉返台被逮 北檢偵辦組織犯罪及洗錢案
即時中心／綜合報導台北地檢署11日配合刑事局展開掃黑行動，拘提四海幫第九任幫主張存偉到案，偵辦方向涵蓋組織犯罪及洗錢等相關案件，預計12日移送北檢。63歲張存偉出身南部空軍眷村，與多個幫派保持良好關係。近年居住中國，今年農曆年前返台即遭逮捕。
新北割頸案定讞！楊父怒問：再犯率高卻輕判？12年夠嗎？
新北楊姓國中生割頸命案二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，經台灣高等檢察署認為，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴後，最高法院今天駁回上訴，維持原判，全案定讞。楊爸爸對此沉痛表示，「12年後可以把犯罪率高降到0嗎？」
