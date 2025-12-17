走私10萬孕婦血液樣本出境 廣州海關破獲「寄血驗子」黑色產業鏈

中國廣州海關緝私局破獲走私孕婦血液樣本案，集團累計走私超過10萬人次孕婦血液。翻攝央視



中國廣州海關近日破獲一起走私孕婦血液樣本案件，該組織橫跨中國23省，累計走私出境超過10萬孕婦血液樣本，獲利逾3000萬人民幣（約1.3億元台幣）。當局指走私是為「寄血驗子」，對胎兒性別進行基因檢測，也就是想事先知道寶寶是男是女進而篩選。

央視報導，廣州海關緝私局成功破獲本案，已知26名嫌犯中9人已批准逮捕。這些走私的孕婦血液樣本藏在茶葉盒或其他紙盒、包裝中，也有挖開絨毛娃娃藏在其「體內」。

央視指之前中國破獲的最大「寄血驗子」案，是深圳一家公司招攬孕婦超5萬人次、橫跨30餘省，涉案金額達2億元人民幣（約8.9億元台幣）以上。

本案主嫌之前也曾因走私孕婦血液樣本被捕，難敵5個月可獲利逾700萬元人民幣（約3127萬元台幣）的誘惑，繼續鋌而走險。

這次破獲的案件與之前的差異在於行動更隱蔽，也更專業化、組織化，從在中國境內攬客採集血液、血液樣本的中轉保管、跨境通關夾帶等環節，都有專人專責，寫這些專責的人互不相識，在形成完整「網絡招攬—快遞集樣—中轉儲存—跨境夾帶」黑色產業鏈同時，若有人被捕也無法招出同夥。

央視指出走私血液不僅違法，且危害公眾健康、威脅國家生物安全，法律明令禁止非醫學需要的胎兒性別鑒定。

廣州海關緝查局偵查一處副處長鄭重受訪表示，走私孕婦血液樣本，篩選孩子性別有違對胎兒生命權的保護，不利維護健康人口比例。

他也說運輸血液樣本需經審批，法令對運輸的溫度、儲存方式等有嚴格規範，但走私並不具備此條件，此次起出的樣本很多出現滲漏、試管破損等情況，有些血液樣本驗出傳染性疾病，易造成疫病傳播風險。

