走私10萬筆孕婦血！ 海外偷測大陸胎兒性別

大陸嚴禁胎兒性別鑑定，卻催生出龐大地下產業鏈，形成嚴重社會問題。廣州海關近日破獲一起走私孕婦血液樣本的重大案件，犯罪集團將超過10萬筆血液樣本藏於玩偶、茶葉盒等物品中偷運出境，交由國外實驗室測試胎兒性別。這些犯罪集團透過社群網路招攬客戶，短短3年內非法獲利超過台幣1.3億元。

廣州海關破獲近年最大走私孕婦抽血樣本。（圖／央視）

據央視新聞報導，廣州海關人員在檢查時發現，犯罪集團將孕婦血液樣本巧妙隱藏在玩偶和茶葉禮盒中。執法人員在拆開玩偶縫線後，在白色棉花內發現一排血液樣本；而茶葉禮盒內則藏有33份孕婦血液。廣州海關緝私局偵查一處副處長鄭重表示，一些犯罪團夥透過網路平台，以胎兒性別鑑定名義收集孕婦血液，再走私到境外進行化驗。

廣告 廣告

這些不法分子透過社群媒體發布廣告，宣稱只需支付台幣9000至1.4萬元，就能得知胎兒性別。孕婦需自行抽血，再將樣本寄至指定地址。廣州海關緝私局偵查一處一科三級警長陳祖陽解釋，犯罪集團會將集中收集的血液樣本透過水客以夾藏方式走私出境，交給境外化驗所進行檢測。

經過一年多的追查，廣州警方全面收網，逮捕了兩個犯罪集團共26名成員。這些犯罪集團在短短3年內，收集了超過10萬筆孕婦血液樣本，受害人遍布大陸23個省份，創下廣州海關近年來最大宗案件。巨大利潤是犯罪分子鋌而走險的主因，整個犯罪集團非法獲利超過台幣1.3億元，其中一名嫌犯僅5個月就獲利台幣3100萬元。

更多 TVBS 報導

時速178追嫌犯！ 海巡署破4大毒案 市值10多億元

「手標泰奶」成運毒工具 泰國空運包裹藏2KG大麻

泰破獲野生動物走私 62隻瀕危長尾獼猴被塞塑膠袋

高雄田寮又現「垃圾山」！ 環保局：同一犯罪集團犯案

