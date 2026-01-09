走私50億毒品逃中國！竹聯幫「豆漿」罹癌回台投案 保外就醫驚傳癌逝

社會中心／巫旻璇報導

檢警2021年偵破一起震撼治安的重大毒品走私案，於新北泰山一處倉庫內起出1172塊「雙獅全球牌」海洛因磚，黑市估值高達50億元，被認定是台灣史上規模最大的陸路海洛因輸入案件。全案幕後主使，指向竹聯幫和堂前任堂主、綽號「豆漿」的林秉豐。案發後林秉豐逃往中國4年，直到去年（2025年）因罹患腦癌末期返台向司法機關投案，並獲准保外就醫，入住台北榮總接受治療。不料病況持續惡化，於昨（8日）凌晨病逝，得年57歲。

走私50億毒品逃中國4年！竹聯「豆漿」罹癌回台投案 保外就醫驚傳癌逝

林秉豐過去涉入多起刑案惡名昭彰。（圖／民視資料照）









林秉豐過去涉入多起刑案惡名昭彰，曾被指控對藝人楊烈進行恐嚇。2021年間，他更被檢警鎖定為一起重大毒品案的關鍵人物，涉嫌以木材夾層作為掩護，將多達1172塊海洛因磚走私入境，黑市估值約50億元，震撼治安單位。調查指出，夾藏毒品的木材運抵台灣後，被存放於新北市泰山區一處倉庫內。由於該地點頻繁出現陌生人士進出，且門前經常停放高價車輛，引起警方注意，刑警大隊與林口分局隨即聯手查緝，最終循線破獲這起重大走私案。

警方後續拘提林秉豐旗下成員等7人，並由檢方依法求處重刑；至於林秉豐本人，則潛逃至中國廣東省，行蹤匿藏長達4年。直到去年（2025年），在刑事局策動下返台投案，因罹患腦癌末期未遭羈押，獲准保外就醫。他僅坦承涉案，否認為幕後主使，並入住台北榮總治療。根據《三立新聞網》報導，林秉豐病情急速惡化，於昨（8日）凌晨病逝，享年57歲。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

