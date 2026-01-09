走私54公斤大麻！潛逃泰國簽證到期 毒販被調查局押解返台

記者楊忠翰／台北報導

陳姓毒販潛逃泰國被調查局人員押解回台受審。（圖／翻攝畫面）

基隆市1名37歲陳姓男子，2021年走私逾54公斤大麻花被查獲，2023年潛逃出境被通緝，2025年因簽證到期、遭泰國移民局留置等候遣返，經調查局與泰國多次協調，預定9日下午3時30分搭機返回桃園機場，並將陳男解送至基隆地檢署歸案。

檢警調查，2021年間，陳男從加拿大訂購一批大麻花，總重為54.334公斤，並以楓木板申報貨物入境，仍遭基隆海關及基隆調查站查獲，2022年2月間，檢方依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴陳男。

2023年8月，基隆地院審理期間，陳男悄悄潛逃出境，2024年8月9日，基隆地檢署發布通緝，2025年4月間，調查局將陳男列為外逃通緝犯，並懷疑他落腳泰國，遂請泰國執法機關協助查緝。

2025年11月間，陳男的泰國簽證到期，隨即前往移民局申請延簽，卻被查出通緝身分，陳男被帶到外國人拘留中心留置，等候擇期遣返，陳男拒絕返台面對司法，還試圖拖延遣返作業。

調查局與泰國移民局多次聯繫，順利敲定戒護任務時間，今天上午11時許，調查人員搭乘華航班機飛往泰國，預定下午3時30分返回桃園機場，隨即解送基隆地檢署歸案。

