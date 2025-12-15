走私K他命遭罰3532萬貿易公司有金流卻拒繳 老闆慘下場曝

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1家經營商品國內外貿易、批發的公司，於2014年報運進口雜貨，被財政部關務署基隆關查獲夾藏K他命毒品、並依緝私條例裁罰迄今積欠3532萬多元。因該公司一直未繳，行政執行署台南分署發現公司帳戶幾年來提領1千餘萬元；也有7百多萬元銷售額，公司周姓負責人一直閃躲，近日被拘提到案、聲請法院管收獲准。

行政執行署台南分署調查指出，該公司因涉走私毒品被財政部裁處3672萬8024元罰款，扣除原繳保證金與部分清償後，還欠3532萬4000元未繳交。

行政執行官調查發現，53歲的周姓男子從2016年起為該貿易批發公司的負責人，公司帳戶於2016年至2020年間合計提領1千餘萬元；且周男的公司另有7百多萬元銷售額，這些款項均未用來清償罰款；又周男經台南分署多次傳訊、都拒不到場，以電話聯繫也不接聽。

台南分署於近日向台南地院法官聲請拘票、在台南地區拘提周男到案，據了解，周男被拘提後表明公司已沒有在營運、對外也有一些債務，他無力清償。行政執行官訊問後認為他有履行義務的可能、故意不履行；也有逃匿之虞與隱匿財產的情況，符合管收事由，當天即向台南地院聲請管收周男，法官開庭後裁准管收，隨即將周男解送管收所。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

