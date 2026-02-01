走紅後仍不安！LiSA常夢見「台下無人」 謝《鬼滅》：讓爺爺奶奶認識我

日本搖滾歌姬 LiSA 將於6月一連兩天登上台北小巨蛋舉行演唱會。為了宣傳，她於昨（1/31）現身台北車站大廳舉辦 Special Fan Meeting，今（2/1）也出席記者會，親自分享即將站上台北小巨蛋舞台的心情，並回顧出道15年的音樂歷程。

談到前一日的見面會，LiSA坦言原本只聽說會有300人到場，「實際上完全不一樣，所以一走進會場的瞬間，真的非常驚訝」。她也回憶當天的氣氛，表示「昨天來到現場的3000人，也和我做了約定，所以我很期待在演唱會當天，會有更多人一起把台北小巨蛋填滿」。

LiSA將在6月唱進台北小巨蛋，2/1召開記者會。（圖/記者鄧佩雯 攝）

回顧出道以來在台灣的活動，從2013年的河岸留言，唱到今年的台北小巨蛋，LiSA表示：「在離開日本的這個台北，和大家一起看過很多不同的風景，一步一步累積下來。」她也表示，過去不斷對外說著「總有一天想在台北小巨蛋演出，現在終於實現了，而且是在15週年這個對我來說非常重要的時間點」。

被問到迎來出道15週年的心境，LiSA直言這段歷程並非獨自完成，「這15年裡，我遇見了很多原本一個人無法想像的夢，那是一段和大家一起走過、一起完成的15年」。

即使已是天后級人物，LiSA透露每次開演前一晚，仍會夢見「台下一個人都沒有」的寂寞景象，「我會一邊回想著歌迷的臉，一邊對自己說『沒問題、沒問題』來驅散惡夢。站上舞台後感受到大家正在等著我，那種喜悅真的無法言喻」。

而與人氣動畫《鬼滅之刃》的合作已邁入第4次，LiSA形容這部作品對她而言是「讓我遇見更多人的存在」。她表示，透過《鬼滅之刃》，不只讓一直支持她的歌迷持續相伴，也讓喜愛日本動畫文化的觀眾，以及透過作品初次認識她的人產生連結，「真的讓我和非常廣泛的人們相遇了。」

​今年迎來出道15年，LiSA 感謝粉絲一路支持。（圖/記者鄧佩雯 攝）

LiSA也分享實際感受到作品影響力的時刻，「像是在日本的記者會或活動中，會看到孩子們一起跟著唱，甚至有爺爺奶奶，或是自己爺爺奶奶的朋友，也會因為這部作品而認識我。」她直言，《鬼滅之刃》是一部「把更多不同世代的人們連結在一起的作品」。

被問到在多次合作歌曲中，是否有每次演唱時都會喚起強烈情感的段落，LiSA談到《鬼滅之刃:無限城篇》的歌曲〈残酷な夜に輝け〉，表示「這首歌到現在，在自己的演唱會上仍然是很特別的存在。」她回憶，去年在日本的演唱會中，以樂團編制演唱這首歌時，隨著歌曲推進，情緒不斷累積，「因為是一首很長的歌，在每個段落都會像是在看一部電影一樣，讓人產生各種不同的感受。」

LiSA也清唱其中一句歌詞清，「夢見ていたんだ 君が（是我曾夢見過的，你…）」，表示唱到這句歌詞的時候，腦中會立刻浮現電影的畫面，接著笑說，若指出角色名字可能劇透，因此選擇保留，但看過《鬼滅之刃》的觀眾，在那一刻會自然聯想到作品中的經典場景，「同時也會和我自己一路唱到現在、和大家一起走過的畫面重疊起來，那是一首能承載非常多情感的歌曲。」

LiSA今年除了展開亞巡之外，也將在4月發行新專輯。（圖/記者鄧佩雯 攝）

除了演唱會之外，LiSA也將在4月發行新專輯《LACE UP》，她解釋：「這個標題有像編織鞋帶一樣，把各個時期的歌曲、回憶和夢想一一編織起來的意思。」並提到，透過日本與亞洲巡演、以及海外演出，將不同時代的音樂串連起來，「把這些全部編織起來，朝向未來前進」。

對於未來的目標，LiSA也在記者會上鬆口新願望，「聽說台北有了臺北大巨蛋，希望有一天能去那裡演出，不先說出來的話就不會實現，所以我想把它當成目標」。

記者會尾聲，LiSA以中文向現場打招呼，「新年快樂，恭喜發財，馬上有票。」隨後再度用中文表示：「你好，大家好，我是LiSA，謝謝，我回來了，終於要站上我一直夢想的台北小巨蛋了！」並喊話「一起嗨吧！」邀請歌迷到時一定要進場同歡。

