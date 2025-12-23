▲走著走著忘了回家的路，斗六警暖心接力送她回家。（記者劉春生翻攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局斗六分局公正派出所日前接獲通報，斗六市永昌西街有一名年長婦人疑似迷途，在街頭徘徊許久，神情略顯不安，需要警方到場協助。警員黃振育、魏鵬軒隨即趕赴現場關心處理。

警方到場後發現，王姓老婦人獨自站在路旁，對周遭環境感到陌生。經了解，婦人當日自住家步行外出購物，返家途中卻一時忘記回家的路線，越走越慌，不知該往哪個方向前進。所幸途中遇到熱心民眾主動上前關懷，察覺情況有異後，立即通報警方協助。

警方耐心安撫婦人情緒，細心詢問其生活背景與住家位置，並反覆比對相關資訊，終於確認婦人住處位於莊敬路一帶。考量婦人年紀較長，獨自行走恐有安全疑慮，警方決定以巡邏車護送其返家，確保一路平安。

在警方陪同下，老婦人順利返回熟悉的住家，見到家門的那一刻，臉上終於露出安心的笑容，並頻頻向員警表達感謝。斗六分局也提醒，社區鄰里若發現長者獨自在外徘徊或疑似迷途，請不吝伸出援手並即時通報警方，讓溫暖的關懷成為守護長者最即時的力量。