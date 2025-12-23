走著！走著！忘了回家的方向 斗六警即時關懷護送迷途長者返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市街頭日前出現一名年長婦人獨自徘徊，神情不安、方向迷失，熱心民眾察覺異狀後立即通報警方。斗六警分局接獲通報隨即派員前往關懷處理，員警以耐心陪伴與細心查證，成功協助婦人釐清住處並安全護送返家，一場街頭即時援助，串起警民合作的溫暖力量。

老婦人走著！走著！忘了回家的方向。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局公正派出所表示，當日接獲通報指出，斗六市永昌西街一帶有一名年長婦人長時間在路旁徘徊，神情焦急卻說不清楚返家方向，疑似迷途。警員黃振育、魏鵬軒立即趕赴現場，第一時間確認婦人身體狀況，並耐心安撫其緊張情緒。

警方了解後，王姓老婦人當日自住家步行外出購物，原本熟悉的返家路線，卻在途中一時記憶混亂，怎麼走都想不起回家的方向，越走越慌，最終只能停在街頭不知所措。所幸途中遇到熱心民眾主動關心，並即時通報警方協助，避免意外發生。

警方以巡邏車護送其返家。(記者廖承恩翻攝)

員警在陪同過程中，一邊與婦人聊天舒緩情緒，一邊細心詢問其生活背景、住家周邊特徵與常去地點，並反覆比對相關資訊，逐步拼湊線索。經耐心查證後，終於確認婦人住處位於莊敬路一帶，考量其年紀與安全風險，警方決定以巡邏車護送其返家。

在警方陪同下，老婦人順利返回熟悉的住家，看見家門的那一刻，臉上露出安心的笑容，並頻頻向員警表達感謝。斗六警分局也呼籲，民眾若發現長者獨自在外徘徊、疑似迷途或需要協助，請即時通報警方，共同守護社區安全，讓溫暖的關懷成為長者最可靠的依靠。