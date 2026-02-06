走訪上安宮 感悟風頭水尾人情味與神威護佑

▲大城鄉東城村（安東寮）「上安宮」(圖／洪寬育提供2026.2.6)

[NOWnews今日新聞] 座落於彰化縣西南隅的風頭水尾，大城鄉東城村（安東寮）的「上安宮」，長年以來不僅是當地居民的信仰中心，更是凝聚安東寮聚落情感的重要場域。這座在沿海鄉鎮屹立的廟宇，主祀天上聖母（媽祖），配祀池府千歲與輔順將軍，以慈悲神威守護著大城鄉「十三寮」之一的安東寮庄民，見證了地方的開墾與發展。

上安宮管理委員會主任委員洪寬育表示，上安宮位於大城鄉東城村，地理位置鄰近派出所與152縣道，交通往來便利，是許多返鄉遊子與在地居民必定參拜的聖地。廟宇主祀的天上聖母（媽祖）慈悲為懷，長期以來庇佑著這片靠海維生的土地風調雨順。除了主神媽祖之外，廟內龍邊祀奉文昌帝君、福德正神，虎邊則祀奉註生娘娘，配祀的池府千歲與輔順將軍亦神威顯赫，共同護佑著鄉里老小的平安與健康。

洪寬育說，大城鄉早年環境艱困，先民在此開墾不易，宗教信仰成為了安定人心的重要力量。上安宮不單是一座建築，更承載了安東寮的歷史記憶。每逢農曆神明聖誕千秋（如媽祖誕辰或王爺生），廟埕前總是熱鬧非凡，各方善信大德備辦鮮花素果前來祈福，展現了台灣農村社會最純樸真摯的敬神文化。

近年來，上安宮管理委員會也積極致力於廟務推動與環境優化，期盼在維護傳統信仰儀式的同時，也能提供信眾更舒適、環保的參拜空間，讓這份源自先民的香火能夠代代相傳，綿延不絕。

上安宮管理委員會表示，廟宇的大門永遠為眾生敞開，歡迎各地信眾有空來到大城鄉時，蒞臨上安宮參香祈福，感受媽祖與眾神明的慈悲護佑，並體驗大城安東寮濃厚的人情味。

