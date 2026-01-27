走訪京都嵐山嵯峨野！不只竹林之道人氣必打卡 風雅紅葉夢幻櫻花都是必訪絕景

文 / 景點+ 張盈盈整理

京都觀光景點中，嵐山嵯峨野別具山水之美。相傳嵐山是日本平安時代王公貴族最愛遊覽的觀光地，嵯峨野則林立著許多寺院和從前貴族的離宮，春天來臨時，天龍寺境內與渡月橋和大堰川兩岸的櫻花群相開放，櫻雪瀰漫間更 有種空靈的美感；此地不僅是櫻花名所也是觀賞紅葉最佳地點，吸引許多文學名著以此為背景，春秋兩季的觀光人潮更是將嵐山擠得水洩不通。嵐山 於腹地範圍廣大，漫步須耗費一定的時間和體力，想要盡覽名所古寺，建議 利用公車、人力車或以腳踏車代步，騎乘單車周遊嵐山嵯峨野最為方便，也能夠掌控時間，一起造訪這些必訪景點吧！

圖 / 墨刻出版，以下同

竹林の道

嵐山鼎鼎大名的打卡場景「竹林之道」由野宮神社通往大河內山莊的路段，是條美麗的竹林隧道。夏日涼 風習習，翠綠的竹蔭帶來輕快的涼意；冬天則有雪白新雪映襯著竹 子鮮綠，別有一番意境。這片竹林也是特別有嵐山氣氛的風景之一。

地點：天龍寺北側的道到野宮神社周邊

天龍寺

天龍寺建於1339 年，據說是因為一 位和尚在夢中看見一條飛龍從附近 的江中騰空飛起而取名，境內因此 隨處可見龍的造型。法堂內天花板 上有幅難得一見的雲龍圖，是1997 年記念夢窗疏石圓寂650 周年時請 來畫家加山又造所創作，十分輝煌且壯觀。

天龍寺

地址：京都市右京區嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68

電話：075-881-1235

開放時間：庭院8:30~17:00( 售票至至16:50)；諸堂( 大方丈・書院・多宝殿) 8:30~16:45( 售票至16:30)；法堂「雲龍図」特別公開週六日例假日開放9:00~16:30 ( 售票至16:20 )

網址：www.tenryuji.com

天龍寺 篩月

造訪天龍寺也很推薦嘗試天龍寺篩月的精進料理食材，大部分都來自天龍寺內裡種植的蔬果，自給自足簡樸不浪費。精進料理本身依照古訓製作，除了「雪」以外的 精進料理都必須先以電話預約，寺方才能依照預定的份量製作料理， 而不會浪費。

天龍寺 篩月

地點：天龍寺境内

電話：075-882-9725

營業時間：11:00~14:00

渡月橋

渡月橋幾乎可說是嵐山的地標，由於昔日龜山天皇看見明月當空，一時興起命名，目前的風貌是1934 年以鋼 鐵重建的，構造與舊橋相同，以春天櫻花或秋日紅葉作為前景拍攝渡月橋，已經成為嵐山的景觀代表之一。

渡月橋

地址：京都市右京區嵯峨中之島町

電話：075-861-0012 嵐山保勝會

嵯峨野小火車 嵯峨野トロッコ列車

造型復古的蒸汽小火車「嵯峨野號」沿著保津川， 奔行於龜岡到嵐山間，全程約25 分鐘。乘客可以用 絕佳的角度，欣賞保津峽的山水景色；途中列車還 會特別減速，讓乘客飽覽周圍風景。春櫻和秋楓時 節的兩岸風景更是絕美。

嵯峨野小火車

地址： 京都市右京區嵯峨天龍寺車道町ト

電話：075-861-7444

時間：ロッコ嵯峨駅出發10:02~16:02 之間每小時一班，一天約7 班，

依季節另有加開班次

網址：www.sagano-kanko.co.jp

清凉寺

清涼寺包括仁王門、本堂、阿彌陀堂等，現在的釋 迦堂是元祿14 年(1701) 重建的，裡面收藏有佛具 佛畫等宗教文物，其中最珍貴的是來自中國宋朝木 造的釋迦如來立像本尊，只有每月8 日上午11 點及 4、5、10、11 月才會對外公開。

清凉寺

地址：京都市右京區嵯峨釈迦堂藤ノ木町46

電話：075-861-0343

營業時間：9:00~16:00；霊宝館特別公開4、5、10、11 月

網址：seiryoji.or.jp/

化野念佛寺

化野念佛寺原是法然上人的念佛道場，到了明治中 期，一名當地的和尚發願將無人照料的石佛、石塔 集中一處，最後並在中間安置釋迦說法佛像，為這 些無名死者祈求永世的平靜。現在的化野念佛寺內 共有8000 尊以上的佛像和佛塔。

化野念佛寺

地址：京都市右京區嵯峨鳥居本化野町17

電話：075-861-2221

9:00～16:30 (12~2 月至15:30)

網址：www.nenbutsuji.jp

鯛匠HANANA

鯛匠HANANA不只招牌的鯛魚新鮮，配菜也選用嵐 山在地蔬菜。在品嚐鯛魚茶泡飯套餐時，建議可以先吃鯛魚的生魚片，接著將生魚片沾滿芝麻醬，放至白飯上一同吃下，最後則是一樣將沾滿芝麻醬的生魚片放置白飯上，再倒入煎茶，變成茶泡飯。

鯛匠HANANA

地址：京都市右京區嵯峨天龍寺瀬戸川町26-1

電話：075-862-8771

時間：11:00~ 售完為止

網址：www.hanana-kyoto.com

嵐山嵯峨野的魅力，在於四季皆美、步步皆景。從晨光灑落竹林之道、微風輕拂的渡月橋，到天龍寺幽靜的禪意庭園，以及嵯峨野小火車沿途展開的山河風光，每個景點都以不同方式訴說著京都的古典與優雅。不論是春日粉嫩的櫻花、夏季蓊鬱的綠意、秋天燃燒般的紅葉，或冬日靜謐的雪景，嵐山始終展現著令人心醉的多變姿態。

如果你正在規劃京都旅程，不妨預留一日走進嵯峨野，放慢腳步，用眼睛、耳朵與心去感受這片山林與古都交織出的時光流動。這裡的景色與氣息，會成為旅行中最難忘的篇章。

