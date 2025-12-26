走訪北市麗山農民廣場 感受落羽松秘境時節美景

記者李佩玲／臺北報導

時序入冬，又到了落羽松轉色的季節，臺北市政府大地處特別推薦適合全家共享的冬季美景散步路線，地點就在南港九如的「麗山農民廣場」，周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點，遊客來此，可欣賞落羽松金黃橘紅的羽葉變化，感受山林時節美景。

大地處表示，位於南港研究院路4段的「麗山農民廣場」經整修後，以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍，廣場鋪面更嵌入了蘇軾的〈定風波〉詩句，遊客能邊散步邊讀詩，氣氛滿分。尤其，每到冬天，廣場周邊整片落羽松逐漸染成金黃橘紅，隨手一拍都像旅遊雜誌封面，是冬日不能錯過季節美景。

此外，穿過廣場，對面還有九如社區的招牌景點「四分溪」，此處的溪水清澈透亮，是北市第1條推動封溪護魚的溪流，沿著溪畔小徑散步，會遇到跳石、魚梯，以及蜿蜒的水岸步道，像是隱藏在城市裡的迷你山林溪谷。

麗山農民廣場周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點。（臺北市大地處提供）

每到冬天，麗山農民廣場周邊的落羽松逐漸染成金黃橘紅。（臺北市大地處提供）