走訪北市麗山農民廣場 感受落羽松秘境時節美景
記者李佩玲／臺北報導
時序入冬，又到了落羽松轉色的季節，臺北市政府大地處特別推薦適合全家共享的冬季美景散步路線，地點就在南港九如的「麗山農民廣場」，周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點，遊客來此，可欣賞落羽松金黃橘紅的羽葉變化，感受山林時節美景。
大地處表示，位於南港研究院路4段的「麗山農民廣場」經整修後，以落羽松、景觀石與日式涼亭打造出愜意的休憩氛圍，廣場鋪面更嵌入了蘇軾的〈定風波〉詩句，遊客能邊散步邊讀詩，氣氛滿分。尤其，每到冬天，廣場周邊整片落羽松逐漸染成金黃橘紅，隨手一拍都像旅遊雜誌封面，是冬日不能錯過季節美景。
此外，穿過廣場，對面還有九如社區的招牌景點「四分溪」，此處的溪水清澈透亮，是北市第1條推動封溪護魚的溪流，沿著溪畔小徑散步，會遇到跳石、魚梯，以及蜿蜒的水岸步道，像是隱藏在城市裡的迷你山林溪谷。
麗山農民廣場周邊營造多年的落羽松林，是臺北市最早可以發現冬天氣息的景點。（臺北市大地處提供）
每到冬天，麗山農民廣場周邊的落羽松逐漸染成金黃橘紅。（臺北市大地處提供）
其他人也在看
2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名
2025年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都是桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）統計，台北-香港航線和台北-日本成田航線名列第一、第九名。航空大數據公司OAG每年都會統計全球航空大數據，最繁忙國際航線最受注目。這項統計以「座位數」計算，第一名自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
台灣好行965串聯觀光巴士177推優惠（2） (圖)
台北客運表示，為提升整體運能並吸引跨線轉乘，規劃「搭965送177一段票」試辦方案，旅客可由台北捷運府中站、西門站、北門站、板橋公車站及萬華車站，搭乘965台灣好行九份金瓜石線，於瑞芳區民廣場下車轉乘177線，深入遊覽十三層遺址、黃金瀑布等景點。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
航空迷1天搭飛機6趟！為了「拚白金會員資格」：12小時就達標
美國舊金山（San Francisco）一名航空迷史蒂芬（Stephen）表示，2025年快要過完了，今年他因為出差所以經常搭乘飛機，還差6次就可以拿下美國聯合航空 （United Airlines）白金會員資格，所以他放大招，在1天之內搭乘了6趟航班，終於如願以償拿下白金會員。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
大雪山歲末楓紅推出半票入園優惠 中市民可享10元優待票
大雪山國家森林遊樂區楓紅進入最佳觀賞期，因適逢成立40週年的重要里程碑，12月25日至12月31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾則可享10元優待票，共同分享大雪山40週年的喜悅，民眾可在冬季走進山林，欣賞紅葉飄飄與雲海景觀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
彰化原來這麼好拍 仙草花海、蕎麥花田、植感玻璃屋秘境！復古柑仔店超有FU
別再小看彰化！原來這裡藏了這麼多好拍秘境。秋冬時節，紫色仙草花海悄悄盛開，鋪成一片夢幻花毯；轉個彎，又能遇見結合日式風格的拉麵店，落羽松、紅色鳥居一次入鏡，隨手拍都像旅遊雜誌。從自然系花海到特色打卡點，彰化不只好吃，還越來越好看，適合安排一趟慢拍、慢逛的小旅行。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 4
關山月美車站 改建四星級驛站
擁有103年歷史的台東縣關山鎮「月美車站」，自民國11年設站、102年廢站後長期閒置，如今將迎來新生。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處將投入4500萬元，於原址新建四星級「月美驛站」，並於25日舉行工程說明會，預計115年開工、116年底完工。立委陳瑩期盼「退役車站」轉型為「觀光亮點」，立委莊瑞雄則形容是「最實質的聖誕禮物」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
台灣成日本「觀光振興大動脈」 回頭客多、旅行社爭取每月開團
北京報復日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，限縮赴日航班，共同社報導，日本部分地方政府「將熱切的目光投向了來自台灣的遊客」，數據顯示台灣訪日回頭客數較多，高知縣政府職員直指台灣遊客是「觀光振興大動脈」，日本地方政府正努力留住台客。太報 ・ 22 小時前 ・ 4
唯一直飛長灘島航線停飛 旅行社損失破百萬
[NOWnews今日新聞]菲律賓皇家航空近日宣布，2026年1月4日後的台灣航線將停飛，這也是台灣唯一直飛長灘島的航班，旅行社措手不及，目前估計有近4000名旅客行程受影響，交通部觀光署對此表示，目前...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
立榮飛澎湖 艙內「飄怪味、冒濃煙」旅客嚇：難以呼吸
立榮、長榮航空24日接連傳出飛安事件！立榮班機滑行時客艙突冒白霧，旅客喊「難以呼吸」；長榮飛洛杉磯班機機翼冒煙，被迫轉降大阪。前機師解釋，立榮應是空調異常，長榮則是為降落而「洩油」。兩航空公司均表示，基於安全考量才返航或轉降，所幸旅客均平安，但仍為延誤行程致歉。專家呼籲，飛安永遠是首要考量，必須確保每位旅客安全！TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨
日本研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對旅遊人潮帶來的「觀光公害」問題。根據觀光署統計，今年上半年國人赴日旅客高達327.2萬人次居冠，然而，各國遊客前往日本，卻帶來一些行為脫序、公共交通壅塞等問題，也引發日方不滿。專家認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來潮流，因觀光場域維護需龐大經費。不過，稅收新制是否達預期效益，仍有待進一步評估。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂
昨日(12/24)晚間，台鐵自強號列車因「集電弓」拉扯，電車線掉落，導致200多名旅客在彰化站北側鐵軌上，受困近2個小時。最終，旅客踩梯子下火車，提著行李走鐵軌回車站。深夜，台鐵先搶通西正線，恢復單線雙向行車，今天(12/25)早上再完成東正線搶修，至於「集電弓」拉扯、電線掉落時間，和台東地震時間接近，兩者是否有關聯，台鐵說還在查證中。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
雄獅估春節賞櫻銷售率破6成 3大優勢保證入園、不塞車賞櫻玩法
【記者許麗珍／台北報導】2026年台灣櫻花季恰逢春節假期，上市觀光餐旅雄獅(2731)觀察國內賞櫻行程銷售持續升溫，整體銷售率突破6成。雄獅整合阿里山獨家福森號、栩悅號觀光列車賞櫻、武陵農場與福壽山農場推出保證入園、不塞車賞櫻玩法。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
金門Top10景點揭曉 大膽島奪冠
金門縣政府24日公布今年「Top10」旅遊景點，經統計大膽島吸引3萬1843人次登島朝聖奪冠，其他依序為翟山坑道、獅山砲陣地、山后民俗文化村、莒光樓、太武山風景區、建功嶼、后麟步槍模擬射擊館、金門酒廠及清金門鎮總兵署，類別涵蓋閩南歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，成為民眾遊金安排行程的攻略指南。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南沖繩直航 首航載客9成5
記者翁順利∕台南報導 繼台南｜熊本航線在二十三日首航後，台南直飛日本沖繩的航線也於二…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
春節機票買氣漲2成！10大熱門航點出爐 「這天出發省8千」
2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。從熱銷航點的排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，依舊是國人出國的首選城市。此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁，首爾與釜山三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東關山百年「月美驛站」 4500萬活化打造縱谷新亮點
關山鎮月眉地區的舊月美車站，自2013年配合鐵路截彎取直裁撤後，站體與周邊鐵道空間閒置荒廢已逾十年，不僅雜草叢生，更成為社區景觀死角，讓在地鄉親感到相當惋惜。為解決此沉痾並活化閒置空間，立法委員莊瑞雄、陳瑩共同向交通部觀光署爭取，將投入4500萬元展開「關山月美驛站景觀及設施新建工程」，讓這座老車站自由時報 ・ 22 小時前 ・ 2
異常訊號 長榮航飛洛杉磯航班轉降關西機場
[NOWnews今日新聞]長榮航空今（24）日一架飛洛杉磯航班，起飛後疑似引擎故障轉降關西機場。對此，長榮航空表示，航行中因出現異常訊號，基於安全考量轉降，已調派同機型航機前往大阪載運旅客。今長榮航空...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 發起對話
長榮航空傳引擎故障 飛洛杉磯航班轉降關西機場
長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
最新》耶誕假期出遊 清水地熱擠滿野餐、泡腳遊客
冷冷的天氣，來到清水地熱公園，可以體驗溫泉美食，也擠滿 泡腳遊客 。 #耶誕假期#清水地熱#泡腳#溫泉東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話