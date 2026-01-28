走訪台中百大文化基地 李遠：以舊城為起點、打造文化園區新藍圖

百大文化基地「富興工廠1962文創聚落」與台中市纖維工藝博物館合作展出，博物館主任簡惠華（左）為文化部長李遠介紹展出內容。（圖／文化部）

文化部長李遠（右）現場試聞盛香堂生產的「賓士」美髮水，驚呼這就是當時「台灣男人的味道」。（圖／文化部）

文化部於2025年公布全國「百大文化基地」，持續帶領民眾走讀各地文化風景。文化部長李遠今（28）日走訪台中市，在台中市政府文化局副局長施純福陪同下，參訪「富興工廠1962」文創聚落與「中央書局」。李遠表示，兩處文化基地同樣坐落於台中舊城區，最大特色在於「與歷史連結」，未來期待以百大文化基地為起點，結合文化部所屬機構，逐步推動擴展為「文化園區」。

富興工廠1962前身為1931年創立的盛香齋、戰後更名盛香堂，是國民品牌雪芙蘭的發源地。閒置多年後，於2021年展開修復再生，現以「生活美學」為核心，發展為結合展演、餐飲、設計、選物的複合式文創聚落。李遠表示，富興工廠成功保留歷史脈絡，並以現代經營方式重新詮釋，展現文化基地與土地、時代連結的價值。

廣告 廣告

文化部長李遠（右2）參觀百大文化基地「中央書局」，與中央書局董事長林承俊（中）、信誼基金會公關處長林瑞丹（左1）等合影。（圖／文化部）

第二站中央書局創立於1927年，是日據時期台灣重要的文化與知識傳播據點，1998年歇業後，經基金會修復，於2020年重新開幕，並持續透過講座、策展、音樂會等活動深耕在地。李遠指出，中央書局是知識啟蒙的重要基地，文化的累積來自民間長期的堅持，政府的角色是「把資源串連起來」。

李遠並透露，下一步將推動「文化園區」計畫，以台中舊城區整合百大文化基地、文化資產局、國家漫畫博物館等，形塑兼具歷史、文化與生活機能的文化場域。台中市政府文化局副局長施純福表示，台中共有6處基地入選，歡迎民眾春節與寒假期間規劃文化走讀之旅。

更多中時新聞網報導

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

龍千玉遊馬六甲 大啖美食喊幸福

林峯視古天樂為人生導師