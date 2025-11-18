走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導
每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古道」、坐落於山海之間的「南子吝步道」，以及有小武陵美稱的「不厭亭」等；不妨結交三五好友，一同探訪季節限定的銀白花海，欣賞芒花隨風翻飛的蕭瑟與浪漫。
「南子吝步道」 飽覽東北角名勝
隱身於瑞芳南雅漁港後方的「南子吝步道」，俗稱「南仔面」，意指該地位處水湳洞往鼻頭角的南面，沿途步道規劃十分完善，前段以木棧道鋪設、中後段為石階步道，整體平穩好走，登高後可飽覽東北角的海灣景色、層層疊疊的翠綠山巒，是十分親民的山海景觀步道。南子吝步道全程約990公尺，觀景臺位於海拔196公尺處，單趟僅需30至60分鐘即可登頂，短短不到1公里的路程就能欣賞到無敵山海景色，將基隆嶼、陰陽海、基隆山、水湳洞十三層遺址、無耳茶壺山、劍龍稜、鼻頭角、海岸公路、南雅奇岩、南雅漁港等東北角多處名勝盡收眼底；尤其，每到秋冬之際，滿山銀白色的芒花隨風搖曳，更是吸引許多攝影愛好者前往拍攝。
「不厭亭」 循「寂寞公路」賞夕照美景
如果只想拍攝芒花美照不想走路的話，那一定不能錯過「不厭亭」。瑞芳區的不厭亭名稱取自李白詩句的「相看兩不厭」，位於臺102線公路上雙溪與九份交界處附近，是觀賞夕陽美景的絕佳景點。臺102線這條位於山間的道路，因平日人車不多而有「寂寞公路」之稱，這裡的芒花盛開於山坡，騎車或開車在開滿芒花的臺102線，隨著蜿蜒山路前行，每個轉彎都帶來驚喜，免下車就美景看不完，而登上不厭亭，不僅能遠眺層疊的山巒與海景，還能欣賞隨風搖曳的芒花與夕陽相映襯的經典組合。
報時山登山步道 360度無敵視野
海拔約260公尺的報時山，因日據時期日本在金瓜石經營礦業於山上裝設報時器定時鳴放而得名。入口位在勸濟堂停車場旁，長度僅約166公尺，有「全臺最短最美看海步道」美譽，連小朋友都可輕鬆走完全程，步道尾端的觀景平臺擁有360度的無敵視野，可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、無耳茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等知名景點，令人驚豔；尤其，每年入秋之際，芒草花開蔓延整片報時山，芒花隨風搖擺的迷茫感十分適合拍照，是一條CP值極高的賞芒步道。
草嶺古道 樂活兼具人文知性
全長約8.5公里，是東北角非常受歡迎的一條登山健行步道，深秋時分，草嶺古道上芒花隨風搖曳，銀白花海在山谷間起伏，每年都吸引逾9萬名遊客慕名前往。位於新北遠望坑及宜蘭大里之間的草嶺古道，早期是先民往返於臺北與宜蘭間要道，古道沿途可見夾道的常綠闊葉樹林、人工栽培的針葉樹，以及最具亞熱帶雨林特色的筆筒樹，沿著緩坡一路會經過古樸的跌死馬橋、仙跡岩及「雄鎮蠻煙摩碣」和「虎字碑」等人文遺跡；而每年秋日時節季風吹拂，漫山的白色芒花海有如點點飛絮，鋪上層疊巒山，也為古道增色不少，是一條既能樂活賞景又兼具人文知性的健行步道。
隨風搖曳的白色芒花營造出季節限定的蕭瑟與浪漫。（取自新北市政府網站）
南子吝步道是十分親民的山海景觀步道，也是北海岸熱門的賞芒景點。（新北市觀光旅遊局提供）
每年入秋之際，芒草花開蔓延整片報時山。（取自新北市政府網站）
報時山登山步道有「全臺最短最美看海步道」美譽，連小朋友都可輕鬆走完全程。（取自新北市政府網站）
如果只想拍攝芒花美照不想走路的話，那一定不能錯過不厭亭。（取自新北市政府網站）
登上不厭亭可遠眺層疊的山巒及隨風搖曳的芒花美景。（取自新北市政府網站）
草嶺古道沿途可見「雄鎮蠻煙摩碣」和「虎字碑」等人文遺跡。（取自東北角之友臉書粉絲專頁）
新北賞芒景點報你知
