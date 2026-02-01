走訪果菜市場及北門市場發紅包 高虹安向攤商與市民拜年





農曆新年將至，新竹市長高虹安周末連兩日走訪新竹果菜批發市場及北門市場，向辛勤打拚的攤商朋友，及前來採買年貨的市民發送新春紅包，提前向大家拜年，祝福市民馬年平安健康、生意興隆！

高市長說，傳統市場是市民日常生活中不可或缺的重要場域，新竹果菜批發市場肩負大新竹地區蔬果供應重任，而北門市場則於去年完成拆除重建並重新開幕，在保留傳統市場機能的同時，提供更安全、舒適的消費環境。市府特別於年節前夕走訪市場，向第一線攤商表達感謝，也希望透過新春祝福，為大家帶來好運與好兆頭。

市長高虹安與北門市場攤商民眾暖心互動。

新竹市政府表示，市府持續關注公有市場營運及整體環境品質，透過年節前夕陸續走訪竹市各大市場，除向攤商朋友表達關懷與感謝，也藉此傾聽攤商及市民意見，作為後續推動市場改善及活化措施的重要參考，讓傳統市場在兼顧民生需求的同時，也能展現城市特色。



