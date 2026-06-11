走訪瑞芳青雲殿參拜 蘇巧慧：迎接新時代 新北隊準備好了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧(圖中)今天指出，她持續跟市民報告未來新北的願景，讓我們一起迎接新北的新時代。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天(11日)走訪新北市瑞芳青雲殿，她持續跟市民報告她對未來新北的願景，會照著這樣步調前進，新北隊真的準備好了，讓我們一起迎接新北的新時代。

蘇巧慧說，這段時間以來，她走遍新北的29區，像今天(11日)是神農大帝生日，她來到瑞芳青雲殿，非常感謝不管是瑞芳青雲殿的主委，還要非常謝謝新北隊、瑞平雙貢代表、新北市議員林裔綺。有大家一起努力，可以看到新北非常多好山好水。

廣告 廣告

她也持續向新北市民報告未來對新北的願景，像是6大福利政見、3大家庭照顧政見、4大青年支持政見，3大原住民族政見、3大寵物政見，現在還有新皇冠海岸和鑽石山城計畫，這些都是希望讓新北的未來可以更有活力、更有希望、更多元、美麗、彩色。

蘇巧慧說，她會照著這樣的步調前進，大家一定看到新北隊真的準備好了，讓我們一起迎接新北的新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧(前排中)今天到瑞芳青雲殿參拜祈福。(記者俞肇福攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

同台小尷尬！李四川致詞未點名白小雞 中藥公會理事長直言挺蘇巧慧

打臉李四川 蘇競辦：蘇巧慧、呂孫綾共同爭取淡江大橋增加經費

同框親手交麥克風給李四川 侯友宜：希望他大聲講新北願景

新北市教師活動 蘇巧慧承諾推行政減量、杜絕惡意檢舉護教師尊嚴

