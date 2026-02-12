走訪義光教會挨轟「正事不幹」！賈永婕不忍了 3字直球回嗆名嘴

記者蔡維歆／台北報導

電影《世紀血案》改編林宅血案卻未獲得授權引發爭議，台北101董事長賈永婕日前發聲「我想知道真相。林宅血案的真相」掀起熱烈討論，更親自拜訪由林宅改建的義光教會，賈永婕12日發文表示，看完義光教會的介紹「我看到人性的光輝」，但資深媒體人汪潔民卻重砲開轟，批她「正事不幹」、「洗流量」，質疑身為地標領導人卻未查證事實；賈永婕也親上火線直球回應。

汪潔民發文被外界認為暗批賈永婕。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕文中強調自己沒有任何宗教立場，「但站在義光教會門口，看到介紹寫著：這間教會，是由台灣、加拿大、日本、英國、德國、美國的教友集資，買下當年的林宅，成立義光教會。光是看到這些文字，我就已經感動不已。」走訪義光教會後才知道，「當年大家都是深夜才敢把錢拿去給牧師。牧師去看裝潢時，還要小心翼翼地佈局，深怕被情治單位抓走」。

不過名嘴汪潔民發文指責賈永婕將焦點放在話題操作，「踏在別人的哀痛上，一直洗流量！」一連三度強調「一直洗流量」，感嘆消費他人痛苦來創造自己聲量的行為「何其悲哉」，雖然沒有指名道姓，但網友看到線索都認為他講的就是賈永婕，對此賈永婕親上火線直球回應，以3個字形容汪潔民作為反擊，「沒關係他們就是小人物！格局不同無需理會。」同時也以「小人物」3字形容汪潔民以及過去常批評她的周玉蔻，也讓話題再度升溫。

汪潔民臉書全文：

網路一直洗那位網紅藝人董事長，好笑

然後一堆綠色媒體人就不斷吹捧他動作很快？

拜託

正事不幹，

身為最高建築物的領導人，

#連發言都沒先了解事實，

#然後把責任推到是原生家庭藍色家族

都幾歲了啊！

不知道有谷歌這種東西嗎！查一下很難嗎，還跑去教會作秀

踏在別人的哀痛上，一直洗流量，一直洗流量，一直洗流量；

唉，算了

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

靜默 哀悼 願亡者安息

而生者 撫平傷口，

願蒼生有眼，臺灣不再有白色恐怖

悼 悲矣！

這是我在14年前，從田秋堇得悉完整事件後，身為外省第二代，感受的心情

勿踏在別人的哀愴；創造自己的聲量，何其悲哉啊

