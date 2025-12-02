走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色

苗栗山線「藝境慢遊」帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作。(圖/地方中心)





苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。

苗栗山線「藝境慢遊」三義鴨箱寶的國產材木藝創作體驗。(圖/地方中心)

苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。

苗栗海線「天后遍路」走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作。(圖/地方中心)

而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多種已經面臨瀕危的淺山植物、最後抵達苗栗信仰核心-白沙屯拱天宮。整段路線以更貼近環境、更符合永續旅行的方式，引導遊客親身體會海線的人文、飲食與信仰能量。

苗栗海線「天后遍路」參觀百年木造火車站-新埔車站。(圖/地方中心)

從旅人的視角出發，深入感受苗栗山海風光、農村日常與文化底蘊，也讓永續旅遊不只是一句口號，而是以行動體驗的真實旅行方式。苗栗縣政府農業處處長陳樹義表示，這次推出的永續遊程不僅展現苗栗長期推動 ESG 與低碳旅遊的成果，也希望透過友善驛站的串聯，讓更多旅人能以更輕盈、更低碳的方式走入地方，親身感受農村生活、自然景觀與工藝文化的魅力。他強調，未來縣府將持續整合社區、青農、文化館舍與在地產業，打造更多兼具教育、永續與體驗價值的旅遊內容，讓苗栗成為全台最具深度的綠色旅遊示範縣市。

