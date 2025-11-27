走讀台北中山街區 老牌建商打造新居住理念

為了讓住家能達成宜居、適居的目標，老字號建商推出五感十築的理念，也就是以好氧、好水、健康、美學等等的概念、再加入十項建築標準、以完美建築硬體的需求，但是接班老牌建設公司的林柏源，再把理念升級、推出非家之家的概念，以符合現代人的居住概念。

迪化街靜巷歷史留痕！ 老城街屋細品文化底蘊

充滿歷史感的街屋，飄散著南北貨與藥材香的老街，在中庭的流水引領下，倒流時光，細細品味歷史的軌跡，深度體驗唐代詩人白居易筆下，「家近長安市，居然靜勝喧」的居住質感。

宏國建設執行長林柏源：「在我們設計上，如果有多一些大自然的元素在裡頭，對於心理層面上的平靜感，比較容易安定下來，我們新的品牌五感十築，想強調的是，用十種建築標準，來滿足人的五種感官，好比說像我們的新風系統，呈現的是一個乾淨的空氣。」

充滿歷史感的迪化街、街屋。圖／非凡新聞

老字號建商聚焦五感官 十築概念把關居住品質

走過一甲子的老字號建商，淬鍊建築理念，用眼耳口鼻的感官體驗，納入好氧、好水、健康、美學等等的十築概念，重新定義家的空間。

之道創意整合創意總監杜祖業：「可以說是家也被分工化，以前我們可能把家當成是多功能的，所有的機能都裝在裡面，住在裡面，所以招待朋友、招待客人、親友來、來玩、來吃飯也在這家裡面，但事實上，如果你把它分開處理，會發現每件事都可能比本來會更好。」

從建築到生活，從中展現品味，林柏源提出的五感十築理想家還和吳書原的山居住所的理念輪廓相近，都希望去除刻板家的印象。

「非家之家」生活留白 解構空間成就自我日常

太研規畫設計顧問設計總監吳書原：「融入自然是最隱形的，我覺得不是去展現，自己住的多麼富麗堂皇，而是如何去隱沒在環境裡面，我覺得這個是真正的奢華。」

宏國建設執行長林柏源：「可以把生活中的一些雜念雜質全部拋開，然後在這個地方好好的沉澱，然後沉澱完之後，可以再重新出發的一個空間，這樣的空間叫非家之家。」

昇華住所的概念，林柏源要打造更符合新世代需求的家。

非凡新聞／綜合報導 台視新聞／網路中心

