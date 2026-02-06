走讀太魯閣 新城海岸線市民小巴上路
太魯閣國家公園因地震修繕，花蓮縣政府盤點周邊觀光與交通動線，與太魯閣客運合作，推出全新市民小巴路線「新城海岸線」，縣府表示，該路線以「慢行、深度、文化走讀」為核心，引導遊客放慢腳步，走讀新城山海風景，打造兼具自然景觀與地方人文的質感行旅，即日起到8日免費試乘，民眾可搶先體驗。
縣府指出，太魯閣修繕期間，縣府即著手盤點周邊替代觀光動線，透過市民小巴「微循環」概念，將人流分散導向新城老街、海岸聚落與居民生活場域，規畫出「新城海岸線」，串聯花蓮轉運站與新城車站，成為太魯閣修繕後重要的延伸與轉銜觀光路線。
縣府說，市民小巴採小型商務車輛營運，每車客座7人，具備行駛彈性高、可深入巷道與景點的優勢，能有效銜接社區、海岸與文化據點。縣府提醒，因座位有限，熱門時段可能較快客滿，建議民眾事前查詢班次資訊，妥善規畫行程。
縣府自民國113年起推動市民小巴服務，逐步建構涵蓋洽公、醫療、夜間環線及觀光需求的公共運輸網絡。「新城海岸線」被視為太魯閣修繕後，結合觀光轉型的重要示範路線，相關班次與路線資訊可至縣府官網查詢。
「新城海岸線」由太魯閣客運營運，路線行經花蓮轉運站、曼波海洋生態園區、七星潭、東昌定置漁場、新城海堤、新城天主堂（神社遺址）至新城車站，每日固定24班次，每班客座7人，提供悠遊卡、一卡通及交通QR Code、信用卡等多元支付方式，6日至8日通車首3天免費搭乘。
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
