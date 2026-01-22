走讀海洋文化 從海洋教室出發走向蚵寮漁村

高市府海洋局今(廿二)日攜手高雄市蚵寮國民小學、海委會海保署、海委會海巡署、高市府教育局、梓官區漁會及蚵仔寮文化協會等單位，於「蚵子寮海洋教室」周邊場域共同辦理「蚵寮海洋教育戶外探索：走讀海岸‧漁港巡禮‧職人體驗」活動，帶領學童走出校園，透過實地走讀與體驗，深入認識蚵子寮的海洋環境、漁業產業與在地文化。(見圖)

海洋局石慶豐局長表示，海洋局於蚵子寮漁港設置「蚵子寮海洋教室」，透過觀景平台可360°眺望漁港景觀，並於戶外設置沙池遊具，深受孩童喜愛，且已辦理多場次課程活動場場爆滿，也帶動民眾對海洋保育議題的關注；該場域前為蚵子寮海洋漁業親子館，於一一四年八月九日正式啟用，為更清楚彰顯海洋環境教育定位，已更名為「蚵子寮海洋教室」，持續發揮傳遞海洋知識與推動環境教育的重要功能。

石慶豐局長指出，該活動由蚵寮國小方珮玲校長帶領四十名師生參與，同時蚵仔寮文化協會黃宗欽總幹事率領十名志工一同展開精彩的蚵子寮漁村走讀，引導學童認識蚵子寮沿岸、近海及養殖漁業的產業型態；海洋局將持續以「蚵子寮海洋教室」為平台延伸至社區，推動具在地特色的海洋環境教育課程，透過主題影像與閱讀資源，從生活中親近海洋，探索漁村風采、歷史人文。

「海洋保育類野生動物教育宣導課程」全程免費，將於寒假期間辦理，訂於一月廿九、卅一日及二月一、五、六日，共計十場次，於「蚵子寮海洋教室」展開；由海洋局委託國立高雄科技大學漁業科技與管理系辦理，期待民眾共同參與，一起探索海洋的奇妙世界。該活動將於一月廿六日上午十時正式開放報名，名額有限歡迎踴躍報名參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=3052512696748e6f19b4。