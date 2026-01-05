走讀港都文化軸線 李遠走訪高雄舊打狗驛、三餘書店百大文化基地

文化部長李遠於舊打狗驛故事館園區接受媒體聯訪。（李侑珊攝）

文化部於2025年推動「百大文化基地計畫」，於全國各縣市選出110處文化基地，盼深化國人對地方文化的認識。文化部長李遠於今（5）日南下高雄，實地走訪「舊打狗驛故事館」及「三餘書店」兩處基地。他說，兩個基地同樣位於港埠百年交通要道，是認識港都文化與地方歷史的最佳地點。

「打狗驛」是高雄最早的火車站，後更名為高雄港站，曾是全台規模最大的貨運火車站，也是南台灣重要貨運與商貿樞紐，而「哈瑪星」的發展及高雄港的繁榮，皆與此站密切相關，更是南台灣邁入現代化與工業化的重要推手。隨著汽車運輸興起，高雄港站於2008年停用，2010年由高雄市文化局認養經營。

「打狗驛」是高雄最早的火車站，後更名為高雄港站，曾是全台規模最大的貨運火車站， 再打造為舊站房故事館後，原汁原味呈現舊時站內樣貌。（李侑珊攝）

在民間團體及鐵道文化保存人士努力下，車站得以保存，並逐步充實展示與體驗內容。隨著舊站房故事館完成，周邊站場與設施也陸續修復，整合打造為「哈瑪星鐵道文化園區」，成為國內首座常態營運的鐵道館舍，也是鐵道車輛「動態保存」的實踐基地。

工作人員展示舊時高雄港站北號誌樓電器機械連鎖裝置。

舊打狗驛故事館館長古庭維表示，故事館不僅串連「哈瑪星」等文化部支持的「再造歷史現場」，也結合周邊商業與文化空間，形塑多元且立體的旅遊樣貌。園區內除保留原有車站陳設，民眾還可搭乘「哈瑪星號」，從初代打狗驛月台復駛出發，並前往修復完成的北號誌樓，體驗舊時鐵道運作。

李遠實地體驗後指出，舊打狗驛正是他心中理想的文化基地樣貌，從單一據點延伸至完整鐵道文化脈絡，連結港口興衰與駁二特區，展現深厚歷史與文化影響力，期盼未來能持續擴大，帶動觀光發展。

文化部長李遠（右1）與三餘書店創辦人鍾尚樺（左1）合影留念。（李侑珊攝）

隨後李遠前往2013年成立的三餘書店。創辦人鍾尚樺表示，面對台灣出版產值下滑，書店必須思考如何生存，因此以體驗、多元、科技、地方關懷與個性化服務，作為經營核心，實踐「書店不只是書店」的理念。

三餘書店店內景圖。（李侑珊攝）

三餘書店堅持「賣書不打折」，透過學童伴讀及校園讀劇等公益行動，讓讀者理解購書價值。除實體門市外，也發行地方刊物、電子報、Podcast，並跨足影視創作，持續拓展文化影響力。

