走讀百吉林蔭步道 內柵國小綠讀山水課程扎根環境教育

大溪區內柵國小再次啟動極具特色的「綠讀山水課程」；五年級師生踏上享有盛名的百吉林蔭步道。圖：教育局提供

為深化學子對家鄉「好山好水」的獨特情感，並將環境保護意識深植心中，大溪區內柵國小再次啟動極具特色的「綠讀山水課程」；五年級師生踏上享有盛名的百吉林蔭步道，在清幽的自然環境中，探尋先民智慧、瞭解在地生態，培養孩子們愛護鄉土的良善情操。

古道林蔭探秘為內柵國小五年級校訂課程內容---百吉林蔭步道，不僅是一條綠意盎然、充滿芬多精的親山步道，它更承載著豐富的歷史記憶。此處原為昔日的軍事管制道路，如今已蛻變為認識大溪低海拔山林生態的最佳場域，是歷史與自然交會的戶外教室。此次，孩子們也將學習辨識步道上的指標性樹種，並思考人類活動對環境永續發展的影響，擴展其公民意識。

在探索步道的課程中，內柵國小師生透過設計精巧的體驗活動，進行深度的學習與探索，其中感官體驗站是透過沿途設置觀察點，引導學生「停下腳步、打開感官」，辨識山林中不同植物與泥土的氣味，聆聽鳥鳴、溪流聲與風吹過竹林的聲音，觀察步道上豐富的蕨類植物和季節性的林相變化，細細感受大自然；而在地人文解密，是結合百吉地區的歷史背景，講述早期軍事管制與大溪觀光發展的變遷，讓孩子了解環境的改變與先民的生活足跡，深化對在地文化的認同。

愛鄉土、樂山水，培養生命良善美德，期待透過本次課程，不僅能讓孩子們體驗到大溪的山水之美，更能奠定愛護自然、尊重生命的良好美德。當孩子們親身感受到家鄉自然資源的珍貴與美好，保護環境將不再是口號，而是發自內心的行動。

校長王碧禛表示：「我們深信，環境教育必須從身邊的土地開始。大溪不僅擁有歷史人文，更有得天獨厚的自然資源。我們不只是帶孩子走步道，更要讓學生們學習運用視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺去感受這片土地的脈動，開拓生活體驗，進而以身處在這豐美的家鄉感到幸福。」未來，學校將持續深耕推動「綠讀山水課程」，深化孩子們對在地環境的認同與熱愛，也期許內柵國小的學子們成為未來環境守護行動者。

