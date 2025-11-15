走讀逾50老木屋 尋嘉老故事

嘉義市蘭井街楊家古宅建造於清代，由市府補助整修完成，15日屋主為市長黃敏惠（右六）導覽古宅歷史。（廖素慧攝）

嘉義市政府推動「木都計畫」，精選18棟木屋補助修繕，並串聯40間木屋店家，推出「木造市」展覽及導覽活動，市長黃敏惠15日開箱蘭井街楊家清代古宅還留有二戰彈孔累累、木商珈琲燒杉外牆，見證城市發展的歷程。

市府近年來推動木都計畫，文化局「以修代租、實驗木場」修繕及活化嘉義舊監獄宿舍群，以及「舊屋力、老屋卸妝」讓老屋新生；都發處推動「嘉有木屋計畫」，3年來以都市更新整建維護方式，補助18棟老屋修繕，第1、2期共核定11案陸續完成，第3期核定7案，每案最多補助200萬元。

市府都發處表示，「木造市的使用說明」展覽及導覽體驗，將於11月19日至30日展開，有第1、2期完成修繕的11棟木構屋，以及串聯40間木造店家參與，持「木造市的使用說明」摺頁按圖走讀，體驗木構老屋的懷舊風情。

蘭井街木商珈琲是逾60年的老屋，曾是柴薪商鋪，目前是咖啡甜點店，內部木梯、2樓木地板以及「燒杉」外牆，呈現傳統木構與金屬設施的精美組合。

木商珈琲斜對面就是1848年建造的「楊家古宅」，近200年歷史，屋主楊守忠、楊守信兄弟指著屋梁上方一個又一個洞孔說「這是二戰被機關槍掃射留下來的彈孔」，槍林彈雨的戰爭怖景，彷彿歷歷在目。

黃敏惠表示，嘉義市自清代建城、日領時期延續至今留存約6000棟木構老屋，就像是「人文森林」，與這座城市的歷史息息相關，市府推動「嘉有木屋」計畫，讓老屋不顯老，而是融合舊式典雅及時代新美感，變得更美好、更有靈魂、更有生命力，讓歷史保存下來，老屋也繼續說故事。